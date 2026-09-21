Хто очолював рейтинг найбагатших людей світу за останні 40 років (інфографіка) Сьогодні 08:03 Валіза з грошима

За останні 40 років звання найбагатшої людини світу кілька разів переходило до представників зовсім різних галузей — від японської нерухомості до американських технологічних компаній. Водночас зростав і масштаб найбільших статків: якщо у 1987 році статки лідера з поправкою на інфляцію становили близько $58 млрд, то у 2026 році статки найбагатшої людини у рейтингу сягнули сотень мільярдів доларів.

Із посиланням на Visual Capitalist розповідаємо, як за чотири десятиліття змінювалися найбагатші люди світу та джерела їхніх статків.

Хто очолював рейтинг більше десятиліття

Найчастіше перше місце у 40-річній історії рейтингу Forbes посідав співзасновник Microsoft Білл Гейтс. Він очолював щорічний список найбагатших людей світу 18 разів, зокрема безперервно протягом 13 років — з 1995 до 2007 року.

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До нього лідерами рейтингу переважно ставали представники японського бізнесу. Так, Йошіакі Цуцуми посідав перше місце у шести з восьми щорічних рейтингів у період з 1987 до 1994 року. Ще у 1991 та 1992 роках список очолював магнат нерухомості Тайкічіро Морі.

Статки Цуцуми у 1987 році з поправкою на інфляцію оцінювалися приблизно у $58 млрд. Основою його багатства була бізнес-імперія Seibu, яка володіла значними активами у сфері залізниці та нерухомості по всій Японії.

Таким чином, наприкінці 1980-х найбільші статки були тісно пов’язані з японським ринком нерухомості та його стрімким зростанням. Однак уже в середині 1990-х ситуація змінилася: Білл Гейтс вийшов на перше місце, що стало символом переходу від нерухомості до технологій як головного джерела найбільших приватних статків.

Ілон Маск вивів масштаб статків на новий рівень

У наступні десятиліття до списку джерел найбільших статків додалися електронна комерція, телекомунікації, предмети розкоші, електромобілі та космічні технології.

Наприклад, Джефф Безос чотири роки поспіль очолював щорічний рейтинг Forbes — з 2018 до 2021 року. У 2021 році його статки з поправкою на інфляцію становили близько $215 млрд.

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У 2022 році перше місце посів Ілон Маск зі статками близько $246 млрд. У 2023 та 2024 роках лідером був Бернар Арно та його сім’я, після чого Маск повернувся на перше місце у 2025 році.

У щорічному рейтингу Forbes за 2026 рік статки Маска оцінювалися у рекордні $839 млрд. Для порівняння, статки другого номера рейтингу — Ларрі Пейджа — становили $257 млрд.

Водночас оцінка статків Маска може суттєво змінюватися залежно від вартості його активів. Наприклад, у березні 2026 року Forbes оцінював його статки у $839 млрд, тоді як у вересні в режимі реального часу оцінка сягнула $923 млрд. Для порівняння масштабів, у червні статки Маска ненадовго оцінювалися у $1,45 трлн після лістингу SpaceX, однак згодом ця сума зменшилася.

Такі коливання пояснюються тим, що значна частина статків мільярдерів пов’язана з цінами на акції та іншими активами. Тому їхня оцінка може помітно змінюватися навіть протягом кількох місяців.