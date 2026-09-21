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НБУ готується до суду зі Смілянським

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Смілянський позивається до НБУ
Смілянський позивається до НБУ
Національний банк України відреагував на судовий позов гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського щодо скасування рішення про його звільнення через професійну непридатність. Там заявили, що нададуть суду докази й обґрунтують свою позицію, а також позиватимуться із запереченням.
Про це йдеться у відповіді пресслужби НБУ на запит Суспільного.

Коли відбудеться судове засідання

Там підтвердили, що отримали в електронній формі ухвалу судді Київського окружного адмінсуду від 16 вересня щодо позову Смілянського, визнавши, що він має на це «конституційне право».
Саме підготовче засідання призначено на 26 жовтня 2026 року на 13:00. НБУ «готовий відстоювати законність свого рішення», бо, мовляв, «оцінка професійної придатності керівників фінустанов та надавачів платіжних послуг є невід’ємною частиною наглядових повноважень НБУ».
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«Укрпошта забезпечує доступ мільйонам громадян до основних платіжних сервісів, відповідно належне функціонування компанії та належний рівень професійності її керівника має важливе значення для стабільності та розвитку платіжного ринку України», — зауважив регулятор.
У зв’язку з цим у Нацбанку кажуть, що зі свого боку подадуть «відзив» (заперечення) проти позову Смілянського у строк, визначений судом.
«Нами буде подано до суду усі належні докази, пояснення та обґрунтування на підтвердження законності рішення регулятора», — додали в НБУ.
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Що передувало позову Смілянського

16 вересня голова Укрпошти заявив, що його адвокати подали до суду позов проти регулятора із вимогою скасувати рішення щодо його звільнення через профнепридатність.
Наступного дня Смілянський повідомив, що уряд ініціював його зустріч із керівництвом НБУ, аби спробувати врегулювати конфлікт. За словами посадовця, до її проведення Укрпошта утримається від публічних коментарів щодо суперечки з регулятором.

У чому НБУ звинувачує Укрпошту

23 червня НБУ визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, і вимагав відсторонити його від роботи та призначити нового керівника.
Смілянський у відповідь заявив, що рішення НБУ про його відсторонення пов’язане зі спробою зупинити запуск поштового банку.
За матеріалами:
suspilne.media
НБУУкрпошта
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