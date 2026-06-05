Реформа бронювання: хто втратить статус критичності вже цього року? Нові правила Сьогодні 18:12

Реформа бронювання: хто втратить статус критичності вже цього року? Нові правила

Кабінет Міністрів затвердив зміни, які мають зробити систему бронювання більш прозорою та унеможливити зловживання. Водночас частині підприємств доведеться повторно підтверджувати свій статус критично важливих, а роботодавцям — перевіряти відповідність новим вимогам.

Із посиланням на відео Finance.ua розповідаємо, що саме змінюється та кого торкнуться нові правила.

Що змінилося у системі бронювання

У Міністерстві економіки пояснюють, що головна мета реформи — зберегти бронювання лише для підприємств і працівників, які справді є критично важливими для функціонування держави та економіки в умовах війни.

Читайте також Нові правила бронювання: норма про середню зарплату діє вже з червня

Однією з ключових змін став принцип «один працівник — одна броня». Якщо військовозобов’язаний працює одночасно на кількох підприємствах, його можна врахувати для бронювання лише за одним місцем роботи. Таким чином уряд прагне уникнути подвійного обліку та можливих маніпуляцій.

При цьому чинні бронювання продовжують діяти під час перехідного періоду, щоб не допустити збоїв у роботі підприємств.

Підприємствам доведеться підтвердити критичність

Уряд зобов’язав провести перегляд статусу всіх критично важливих підприємств.

Після того як міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації оновлять критерії критичності, підприємства повинні будуть повторно подати документи для підтвердження свого статусу.

Розгляд документів триватиме до 10 робочих днів за умови, що пакет документів буде повним і достовірним.

Нові зарплатні вимоги

Одним із головних критеріїв стане рівень заробітної плати.

Для більшості підприємств середня зарплата має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн.

Для підприємств, розташованих на прифронтових територіях, передбачено окрему норму — не менше 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

Для державних і комунальних підприємств зарплатний критерій розраховуватиметься до сплати податків.

Що потрібно зробити роботодавцям і працівникам

Уповноваженим представникам підприємств рекомендують уже зараз підготуватися до перепідтвердження статусу.

Зокрема, необхідно:

перевірити відповідність підприємства оновленим критеріям;

переглянути списки працівників, які підлягають бронюванню;

окремо перевірити працівників, що працюють за сумісництвом;

оцінити рівень середньої заробітної плати;

підготувати необхідні документи;

не відкладати подання заяв до завершення перехідного періоду.

Працівникам критично важливих підприємств самостійно подавати документи не потрібно.

Водночас їм рекомендують контролювати актуальність своїх військово-облікових даних, уточнювати статус бронювання у роботодавця та стежити за рішеннями підприємства щодо перепідтвердження критичності.

Детально про нові правила бронювання та практичні наслідки для бізнесу дивіться у відео:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.