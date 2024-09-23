На одній із станцій метро в столиці розпочнеться ремонт — Finance.ua

На одній із станцій метро в столиці розпочнеться ремонт Сьогодні 18:12 — Казна та Політика

На одній із станцій метро в столиці розпочнеться ремонт

У Києві капітальний ремонт ескалаторів на станції метро «Берестейська» розпочнуть 24 вересня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«24 вересня на станції метро „Берестейська“ розпочнуть капітальний ремонт ескалаторів. Плановий ремонт розпочнеться на ескалаторі № 1 і триватиме орієнтовно до 12 листопада» — як йдеться в повідомленні, востаннє цей ескалатор капітально ремонтували 2012 року.

12 вересня відновлено повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки» синьої гілки метро Києва.

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Довідка Finance.ua:

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