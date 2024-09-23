На одній із станцій метро в столиці розпочнеться ремонт — Finance.ua

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На одній із станцій метро в столиці розпочнеться ремонт

Казна та Політика
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На одній із станцій метро в столиці розпочнеться ремонт
На одній із станцій метро в столиці розпочнеться ремонт
У Києві капітальний ремонт ескалаторів на станції метро «Берестейська» розпочнуть 24 вересня.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
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«24 вересня на станції метро „Берестейська“ розпочнуть капітальний ремонт ескалаторів. Плановий ремонт розпочнеться на ескалаторі № 1 і триватиме орієнтовно до 12 листопада» — як йдеться в повідомленні, востаннє цей ескалатор капітально ремонтували 2012 року.
12 вересня відновлено повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки» синьої гілки метро Києва.
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Довідка Finance.ua:

  • Комунальне підприємство «Київський метрополітен» уклаkj договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар з переможцем тендера ТОВ «Група компаній «Автострада».
За матеріалами:
Finance.ua
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