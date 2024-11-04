Київський міст Метро на межі закриття — Finance.ua
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Київський міст Метро на межі закриття

Казна та Політика
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Київський міст Метро, який з 1965 року з’єднує правий та лівий береги Дніпра, перебуває в аварійному стані й може бути закритий на капітальний ремонт. Шляхопровід зазнав значного зносу через корозію та тривалу експлуатацію без належного оновлення.
Угода про протиаварійні роботи з турецькою компанією «Онур» вже підписана, а Київрада виділила частину необхідних коштів для початку ремонту. Про це пише life.kyiv.ua.

Проєкти реконструкції та стан інших київських мостів

Проєкт реконструкції мосту Метро передбачає відновлення опорної частини, що дозволить безперебійно функціонувати метро навіть під час ремонтних робіт. Однак проблема транспортного сполучення в Києві залишається актуальною: міст Патона, ще один важливий маршрут, також потребує значних ремонтів.

Нереалізовані плани на Подільсько-Воскресенський міст

Завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, яке могло б значно розвантажити транспортний потік, відкладається вже понад два десятиліття. Незважаючи на виділені ₴20 млрд, проєкт залишається незавершеним. Представники інженерного співтовариства наполягають на оновленні наявних мостів як ефективнішому рішенні.
Закриття мосту Метро може значно вплинути на рух у Києві, тому швидке проведення ремонтних робіт є пріоритетом для міської влади.
За матеріалами:
Finance.ua
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