0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп зобов’язав техгігантів будувати власні електростанції для дата-центрів

35
Президент США Дональд Трамп оголосив про нову вимогу до великих технологічних компаній: будівництво власних потужностей для генерації електроенергії. Рішення спрямоване на зниження навантаження на національну мережу та стабілізацію тарифів для побутових споживачів.
Про це повідомляє в публікації Reuters.
Причиною став опір місцевих громад будівництву нових центрів обробки даних (ЦОД), які спричиняють дефіцит потужностей та ріст вартості ресурсів.
«Я радий оголосити, що я домовився про нову обіцянку захисту платників тарифів. Знаєте, що це таке? Ми кажемо великим технологічним компаніям, що вони зобов’язані самі забезпечувати свої потреби в електроенергії… У нас стара мережа. Вона ніколи не могла б впоратися з такою кількістю електроенергії, яка потрібна. Тому я кажу їм, що вони можуть побудувати власну електростанцію», — заявив Трамп.
Він додав, що це забезпечить компанії можливістю отримувати електроенергію, водночас знизивши ціни на електроенергію для населення.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems