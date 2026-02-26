Трамп зобов’язав техгігантів будувати власні електростанції для дата-центрів Сьогодні 05:01

Президент США Дональд Трамп оголосив про нову вимогу до великих технологічних компаній: будівництво власних потужностей для генерації електроенергії. Рішення спрямоване на зниження навантаження на національну мережу та стабілізацію тарифів для побутових споживачів.

Про це повідомляє в публікації Reuters.

Причиною став опір місцевих громад будівництву нових центрів обробки даних (ЦОД), які спричиняють дефіцит потужностей та ріст вартості ресурсів.

«Я радий оголосити, що я домовився про нову обіцянку захисту платників тарифів. Знаєте, що це таке? Ми кажемо великим технологічним компаніям, що вони зобов’язані самі забезпечувати свої потреби в електроенергії… У нас стара мережа. Вона ніколи не могла б впоратися з такою кількістю електроенергії, яка потрібна. Тому я кажу їм, що вони можуть побудувати власну електростанцію», — заявив Трамп.

Він додав, що це забезпечить компанії можливістю отримувати електроенергію, водночас знизивши ціни на електроенергію для населення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.