Трамп зобов’язав техгігантів будувати власні електростанції для дата-центрів

Президент США Дональд Трамп оголосив про нову вимогу до великих технологічних компаній: будівництво власних потужностей для генерації електроенергії. Рішення спрямоване на зниження навантаження на національну мережу та стабілізацію тарифів для побутових споживачів.
Причиною став опір місцевих громад будівництву нових центрів обробки даних (ЦОД), які спричиняють дефіцит потужностей та ріст вартості ресурсів.
«Я радий оголосити, що я домовився про нову обіцянку захисту платників тарифів. Знаєте, що це таке? Ми кажемо великим технологічним компаніям, що вони зобов’язані самі забезпечувати свої потреби в електроенергії… У нас стара мережа. Вона ніколи не могла б впоратися з такою кількістю електроенергії, яка потрібна. Тому я кажу їм, що вони можуть побудувати власну електростанцію», — заявив Трамп.
Він додав, що це забезпечить компанії можливістю отримувати електроенергію, водночас знизивши ціни на електроенергію для населення.
