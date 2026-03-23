Зі столиці до Броварів за 50 грн: проїзд у маршрутках подорожчав вдруге з початку року

Менш ніж за два місяці ціна зросла на 15 грн

Із понеділка, 23 березня, на популярному маршруті від станції метро «Лісова» до Броварів підвищили вартість проїзду. Тепер поїздка коштує 50 грн.

Про це повідомляє «Главком».

Ще на початку року вартість проїзду на цьому маршруті становила 35 грн. Перше підвищення відбулося 1 лютого, тоді тариф зріс до 40 грн. Таким чином, менш ніж за два місяці ціна зросла на 15 грн.

«Для більшості пасажирів сьогоднішнє оновлення тарифів стало повною несподіванкою. Попри те, що інформація про зміну вартості з’явилася вчора у двох місцевих виданнях, люди не встигли з нею ознайомитися. Більше того, у салонах автобусів оголошення про нові розцінки також відсутні. Тож про актуальну ціну пасажири дізнаються безпосередньо від водіїв, передаючи гроші за проїзд», — сказано в повідомленні видання.

Нагадаємо, раніше розробник транспортної моделі Києва та титр-експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов заявляв , що підвищення вартості проїзду в автобусах точно не буде тотожним подорожчанню пального. «Тобто не буде такої залежності, що якщо пальне подорожчає на 10%, то тариф також треба підвищити на 10%, адже пальне не є домінантною складовою собівартості перевезень», — пояснив експерт.

Водночас, за його словами, опосередкований вплив теж можливий. Якщо подорожчання пального підвищить інфляцію, тобто ціни на інші товари, і це, у свою чергу, спричинить порушення питання про підвищення мінімальної зарплати, то це може вплинути на тариф навіть більше, ніж саме зростання вартості пального.

