День фінансів: ліміти на перекази, е-Картка платника податків, доходи українців у Європі Сьогодні 17:45

П’ятниця, 15 травня. Відтепер е-Картку платника податків можна оформити за кілька кліків у «Дії», а за переказ від родичів у Польщі можуть оштрафувати.

Ліміти на перекази

Вчора ми повідомляли , що Національна асоціація банків України разом з Асоціацією українських банків підписали оновлений Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Як заявив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, учасники банківського ринку не вбачають потреби збільшувати базовий місячний ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн. Клієнти з вищими офіційними доходами або підтвердженим походженням коштів можуть отримати індивідуальний ліміт у банку.

Місія МВФ

Представники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями відвідають Україну, щоб оцінити прогрес у виконанні економічних реформ у межах кредитної програми на $8,1 млрд. Перевірка стосуватиметься насамперед розширення податкової бази та заходів, спрямованих на збільшення внутрішніх надходжень до бюджету.

Рівень незадоволеності роботою серед українців

За даними дослідження «Барометр ринку праці» від Grc.ua, кожен четвертий фахівець тією чи іншою мірою не задоволений своїм місцем роботи. Дослідження показало, що 49% спеціалістів уже в пошуку нового місця роботи, а ще 20% планують розпочати пошук у 2026 році.

Відмітимо, що після кількох років суттєвого зростання мінімальної зарплати в Польщі темпи підвищення можуть сповільнитися. За попередніми оцінками експертів, у 2027 році працівники, які отримують мінімалку, можуть побачити у своїх зарплатах надбавку лише у кілька десятків злотих.

📊 Сьогодні в країнах Європи живуть мільйони українців. Для багатьох з них робота в європейських країнах перестала бути тимчасовим рішенням і перетворилася на нову фінансову реальність — з власним рівнем зарплат, витрат і можливостей. Заробітки українців у країнах Європі часто значно перевищують доходи в Україні. Водночас вищі витрати на повсякденне життя суттєво змінюють картину.

То ж скільки українці заробляють у Польщі, Німеччині, Чехії та інших європейських країнах? Як відрізняються доходи залежно від сфери зайнятості та яку частину зарплати «з'їдають» податки та витрати на житло, харчування і транспорт?

Електронна картка платника податкі

В Україні запустили нову цифрову послугу, яка дозволяє оформити електронну картку платника податків із QR-кодом безпосередньо у застосунку «Дія». Отримати документ тепер можна як для себе, так і для своєї дитини.

Як заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, окрема паперова картка платника податків більше не потрібна, е-Картка РНОКПП у застосунку «Дія» матиме таку ж юридичну силу.

Державний борг України

За підсумками 2025 року державний борг України зріс до $213,3 млрд, що становить майже 101% ВВП. За рік борг збільшився на $47,2 млрд, або на 28,4%, головним чином через зовнішні запозичення. За оцінками KSE Institute, державний борг України може сягнути піку близько 110% ВВП у 2027 році, після чого почне поступово знижуватися.

Управління пенсійними активами

НКЦПФР презентувала концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди. Нова модель управління передбачає:

створення пенсійної компанії із системою корпоративного управління;

запровадження механізмів внутрішнього контролю;

нові підходи до управління пенсійними активами та діяльності фондів.

Штраф за переказ від родичів у Польщі

Великі суми, отримані без поданої декларації, можуть стати підставою для перевірки. У Польщі фінансова допомога від батьків, братів і сестер або бабусь і дідусів часто розглядається як проста підтримка. Однак податкова служба може розглядати такі гроші як позику, що підлягає оподаткуванню.

Експорт IT-послуг із України

Українська IT-галузь продовжує поступово відновлюватися після кількох складних років. У першому кварталі 2026 року експорт комп’ютерних послуг зріс до $1,644 млрд, що на 4,7% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшим ринком для українського IT залишаються США: за перший квартал 2026 року експорт комп’ютерних послуг до США сягнув $615 млн проти $545 млн роком раніше. Серед інших ключових напрямів — Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль.

Ціни на проїзд у Львові

У Львові з 16 травня підвищать вартість проїзду в громадському транспорті. Це зумовлено зростанням цін на пальне. Львівська міська рада зазначила, що під час попереднього перегляду цін, у травні минулого року, дизельне пальне коштувало близько 48 грн за літр, сьогодні — вже понад 90 грн.

