МВФ направляє місію в Україну, щоб перевірити прогрес у реформах Сьогодні 11:28

Представники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями відвідають Україну, щоб оцінити прогрес у виконанні економічних реформ у межах кредитної програми на $8,1 млрд.

Про це повідомила речниця МВФ Джулія Козак, йдеться у публікації Reuters.

За її словами, перевірка стосуватиметься насамперед розширення податкової бази та заходів, спрямованих на збільшення внутрішніх надходжень до бюджету.

МВФ закликає Україну збільшити власні доходи

У Фонді наголошують, що Україні потрібно активніше мобілізувати внутрішні фінансові ресурси, щоб покривати «дуже, дуже значні» потреби бюджету, навіть попри масштабну міжнародну допомогу, яку країна отримує після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

За словами Козак, українська влада має розширити податкову базу та скоротити частку тіньової економіки, яка, за оцінками МВФ, становить близько 45% валового внутрішнього продукту.

Реформи потрібні і для вступу до ЄС

У межах чинної програми співпраці Україна взяла на себе зобов’язання провести комплексні реформи. Вони необхідні не лише для отримання фінансування від МВФ, а й для просування України на шляху до членства в Європейському Союзі та залучення подальшої допомоги від міжнародних партнерів.

Кредитну програму МВФ було затверджено у лютому. У червні має відбутися її перегляд, під час якого Фонд оцінить, чи виконує Україна погоджені показники.

Серед ключових питань — ПДВ на посилки

Україна наразі просуває кілька законодавчих ініціатив, покликаних розширити податкову базу. Серед них — запровадження ПДВ на недорогі міжнародні посилки та оподаткування окремих категорій самозайнятих осіб.

Джулія Козак підтвердила, що питання щодо ПДВ обговорюватимуться під час консультацій, однак не уточнила, чи готовий МВФ пом’якшити умови кредитної програми.

Раніше ми повідомляли , що Україна має ввести податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки до 150 євро для збереження свого фінансування на 8,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Черговий перегляд програми запланований на червень.

