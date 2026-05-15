У Раді Європи схвалили рішення про запуск спецтрибуналу для путіна Сьогодні 12:20

Міністерське засідання щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу, mfa.gov.ua

У п’ятницю, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

37 держав підтримали створення Керівного комітету

Під час засідання 37 держав світу ухвалили рішення про затвердження Розширеної часткової угоди щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України — третього установчого документа Спеціального трибуналу.

«Подібно до Нюрнберзького трибуналу 80 років тому, цей Спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість на руїнах війни», — наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Сибіга зазначив, що моральне підґрунтя Європи та світу буде відновлене лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покараний. Це питання відновлення спільного простору правди, справедливості та довіри. Це також про гідність.

«путін завжди хотів увійти в історію. І цей Трибунал допоможе йому цього досягти. Він увійде в історію. Як злочинець. І не лише він, путін, шойгу, герасимов, бортніков, золотов, медведєв, патрушев, лукашенко та інші. Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги», — зазначив міністр.

У МЗС очікують подальшого розширення трибуналу

За словами глави МЗС, сьогодні було пройдено точку неповернення — Спеціальний трибунал став юридичною реальністю. Через рік після ухвалення політичного рішення у Львові затверджено імплементаційну угоду, що за швидкістю для міжнародного кримінального правосуддя є справжнім юридичним рекордом.

Водночас, Сибіга зауважив, що це лише початок на шляху до справедливості.

«Країн-учасниць побільшає. З’являться приміщення в Гаазі. Запрацює перший комітет. І будуть вироки. Це потрібно Україні. Це потрібно Європі. І цей Трибунал потрібен навіть самій росії», — додав він.

Міністр підкреслив, що інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів:

Спеціального трибуналу;

Міжнародної компенсаційної комісії;

Реєстру збитків.

«Відповідальність ніколи не стане предметом компромісів. Справедливість — це невід’ємний елемент тривалого миру», — підкреслив Андрій Сибіга.

До угоди зможуть приєднатися й треті держави

Розширена часткова угода щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу визначатиме адміністративні та управлінські засади його функціонування, а також створюватиме додаткові механізми для розширення міжрегіональної підтримки Спецтрибуналу.

До Угоди можуть приєднатися як держави-члени Ради Європи, так і треті держави.

