Великі супермаркети зобов’яжуть передавати нерозпродані продукти банкам продовольства Сьогодні 10:32

В Україні розробили законопроєкт, який передбачає обов’язок супермаркетів площею понад 400 м² співпрацювати з банками продовольства, передаючи їм нерозподілені, але ще придатні до вживання продукти, засоби гігієни та побутові товари.

Про це під час круглого столу «Міжнародні та європейські стандарти продовольчої безпеки та розвиток системи банків продовольства (food banking) в Україні» в Укрінформі повідомив голова правління Української федерації банків продовольства Дмитро Шкрабатовський.

Як працює система банків продовольства

За словами Шкрабатовського, до створеної у 2022 році Української федерації банків продовольства входять п’ять продовольчих банків і Національний хаб. Партнерами організації у 23 регіонах є 48 благодійних організацій, а до роботи залучено понад тисячу волонтерів.

За час роботи федерація передала понад 4700 тонн продовольства. Допомогу отримали більш як 2 млн людей, зокрема мешканці прифронтових і деокупованих територій.

Щороку в Україні утилізують мільйони тонн їжі

Водночас він визнав, що попри успішну діяльність федерації, до розв’язання проблеми збереження їжі в Україні ще далеко. Адже щороку у нас утилізується понад 2 млн 700 тис. тонн продовольства. Тобто, ідеться про інший порядок цифр.

«Переконаний, розв’язати проблему нам допоможе досвід Європейської федерації банків продовольства та федерацій банків продовольства країн — партнерів. Важливо, що вимоги законодавства, яке регулює функціонування банків продовольства в Європі, є обов’язковими і для України на її шляху до членства в ЄС. Зокрема, пункт 9-й оновленої у 2025 році Директиви Європейського Союзу про відходи встановлює обов’язок держав вживати заходів для боротьби з утилізацією їжі у співпраці з банками продовольства», — нагадав голова правління УФБП.

Законопроєкт адаптують до норм ЄС

Спираючись на європейський досвід, в Україні розробили власний законопроєкт про банки продовольства, який визначає основні засади функціонування таких установ та їх об’єднань, а також імплементує європейські норми щодо скорочення харчових відходів, зокрема, встановлює обов’язок супермаркетів площею понад 400 м² співпрацювати з банками продовольства, передаючи їм нерозподілені, але ще придатні до вживання продукти харчування, засоби гігієни та побутові товари.

«Наша мета — зменшити обсяги харчових відходів на 50%. І ухвалення цього законопроєкту дозволить рухатися до досягнення цієї мети. Важливо, що розвиток системи банків продовольства має значну підтримку з боку громадян України. Так, за даними дослідження соціологічної компанії „Актив Груп“, 86,9% українців підтримують ініціативу, в межах якої нерозпродані, але придатні до вживання продукти та побутові товари треба передавати людям, а не утилізовувати», — підсумував Шкрабатовський.

Що відомо про меморандум

Раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства і Українська федерація банків продовольства підписали меморандум про співпрацю, який передбачає спільну роботу над законопроєктом про створення в Україні мережі банків продовольства.

Банки продовольства — неприбуткові благодійні організації, метою яких є отримання придатних до споживання харчових продуктів, у тому числі продуктів з короткими залишковими термінами придатності від виробників та ритейлерів, їх акумулювання, формування продуктових наборів та розподіл серед соціально незахищених верств населення.

