Експорт IT-послуг із України: що стримує зростання Сьогодні 14:05

Українська IT-галузь продовжує поступово відновлюватися після кількох складних років. У першому кварталі 2026 року експорт комп’ютерних послуг зріс до $1,644 млрд, що на 4,7% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшим ринком для українських компаній залишаються США, а основний попит дедалі більше зміщується у напрямках штучного інтелекту, data engineering, cloud-рішень та модернізації інфраструктури.

Що показали дані НБУ

У першому кварталі 2026 року експорт комп’ютерних послуг становив $1,644 млрд проти $1,570 млрд за аналогічний період 2025 року.

Найбільше зростання зафіксували у березні — до $592 млн. Для порівняння, у березні 2025 року цей показник становив $546 млн.

Найбільшим ринком для українського IT залишаються США: за перший квартал 2026 року експорт комп’ютерних послуг до США сягнув $615 млн проти $545 млн роком раніше.

Серед інших ключових напрямів — Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль.

Що змінюється в IT-експорті

Експерти звертають увагу на поступову зміну як географії експорту, так і формату співпраці з клієнтами.

За словами керівниці команди досліджень Львівського IT Кластера Ярини Возняк, роль США продовжує посилюватися, тоді як окремі європейські ринки, зокрема Велика Британія, демонструють слабшу динаміку.

CEO Харківського ІТ Кластера Ольга Шаповал зазначає, що компанії все частіше переходять від класичного аутсорсингу до co-development та інтеграції у глобальні value chains.

В Intellias також відзначають зміну запитів з боку клієнтів: бізнес очікує не просто команду розробників, а конкретний бізнес-результат і прогнозований ROI.

«Найбільший попит зараз концентрується навколо напрямів data, cloud, modernization та AI. Для сервісних компаній це означає перехід від класичного аутсорсингу до value-driven партнерства — і саме це, на нашу думку, визначатиме динаміку зростання IT-експорту у 2026 році», — зазначили в Intellias.

Що стримує зростання

Серед основних факторів, які стримують розвиток галузі, учасники ринку називають глобальну невизначеність, обережність клієнтів та високу конкуренцію з боку інших країн.

Окрему увагу приділяють питанням мобілізації та бронювання. У Харківському IT Кластері наголошують, що для міжнародних замовників критично важливою є передбачуваність правил роботи в Україні.

Що може допомогти IT-експорту

Підсумовуючи, для прискорення зростання українського IT-експорту учасники ринку називають кілька ключових умов:

стабільні та передбачувані правила ведення бізнесу;

зрозумілу регуляторну політику;

податкову передбачуваність;

ефективний і прогнозований механізм бронювання фахівців;

зниження ризикового сприйняття України з боку міжнародних клієнтів;

активнішу присутність українських компаній на міжнародних конференціях і B2B-заходах;

розвиток кластерних партнерств та спільних інноваційних проєктів.

Який прогноз на 2026 рік

Різкого прискорення галузі учасники ринку не очікують.

У Львівському IT Кластері базовим сценарієм на 2026 рік називають помірне зростання на рівні 3−5% у річному вимірі.

У Харківському IT Кластері допускають як незначне зростання, так і стагнацію, якщо зовнішні умови не покращаться.

В Intellias також не прогнозують суттєвих змін.

«Ми очікуємо, що показники ІТ-експорту залишаться без значних змін. Перший квартал загалом відповідає нашим очікуванням щодо ринку та динаміки бізнесу».

Попит на українську IT-експертизу залишається високим. Водночас для подальшого зростання компаніям потрібно конкурувати не лише ціною чи кількістю інженерів, а здатністю забезпечувати клієнтам прогнозований бізнес-результат, зазначають експерти DOU.

