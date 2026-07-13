Фінансова незалежність жінок в Україні — опитування Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Жінка підраховує витрати з сімейного бюджету

Рекордні 96% українок переконані, що фінансова незалежність є надзвичайно важливою. Та між бажанням та реальністю досі залишається суттєвий розрив: регулярний дохід мають лише трохи понад половина опитаних.

Про те, що саме заважає жінкам впевнено стояти на ногах та які фінансові бар’єри доводиться долати сьогодні — нове дослідження компанії Kantar, презентоване під час конференції VLASNA. Запис конференції доступний за цим посиланням

Що таке фінансова незалежність для жінок з України

Як свідчать результати опитування, для сучасної українки фінансова незалежність — це передусім про базову фінансову опору, стабільність та безпеку. Коли жінок запитали, що для них означає це поняття, найпопулярнішими відповідями стали:

власний стабільний дохід — 43%;

наявність заощаджень — 38%;

власне житло — 29%;

можливість не боятися майбутнього — 28%.

Крім того, кожна четверта жінка (25%) пов’язує незалежність із можливістю забезпечити дітей чи родину, а також із відсутністю фінансової залежності від партнера чи родичів.

Водночас інвестиції та створення власного капіталу поки що не є першою асоціацією — цей варіант обрали лише 9% опитаних.

Чи мають українські жінки власний дохід

Попри те, що інвестиції поки не в топі асоціацій із фінансовою незалежністю, 82% українок прагнуть мати не просто заробіток, а власний капітал.

Проте, поточна картина з доходами виглядає наступним чином:

власний дохід: його мають 74% опитаних жінок (із них 56% мають регулярний заробіток, а 18% — нерегулярний). При цьому 26% українок взагалі не мають власного доходу;

його мають 74% опитаних жінок (із них 56% мають регулярний заробіток, а 18% — нерегулярний). При цьому 26% українок взагалі не мають власного доходу; відчуття незалежності: повністю самостійно всі свої витрати покривають 26% жінок, більшість витрат самі оплачують 30% (сумарно це дає 56% фінансово незалежних). Ще 24% оплачують самостійно лише частину витрат. Натомість 13% жінок живуть переважно за підтримки інших, а 7% — повністю залежать від сторонньої допомоги.

Хто керує грошима в родині

Результати дослідження демонструють цікавий розподіл ролей: щоденні фінансові питання частіше залишаються особистою відповідальністю жінки, тоді як масштабні та стратегічні рішення ухвалюються спільно з партнером.

Так, суто «жіночою» відповідальністю найчастіше є щоденні покупки та витрати — їх виконують 54% респонденток. Планування бюджету на місяць: 41% жінок роблять це самостійно, ще 41% — разом із партнером.

Та коли йдеться про великі покупки для дому чи планування фінансового майбутнього, частіше обирають спільні рішення — 57% та 49% відповідно.

Головні бар’єри фінансової незалежності

Шлях українок до фінансової свободи перекриває ціла низка перешкод, які аналітики Kantar розділили на три ключові групи:

Економічні бар’єри:

низький рівень доходів (40%);

нижча оплата праці у жінок порівняно з чоловіками (23%);

брак стартового капіталу (14%).

Контекст і навантаження:

війна та загальна нестабільність (36%);

домашня рутина, побут і діти (31%);

нерівномірний розподіл хатніх обов’язків (23%).

Психологічні та знаннєві бар’єри:

невпевненість (25%);

страх ризику (19%);

брак знань (16%).

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Побутове навантаження та упередження напряму впливають на кар’єру. Так, 27% українок зізналися, що їм складно поєднувати роботу з побутом. Кожна п’ята (20%) стикалася з тим, що її не сприймали серйозно через вік чи стать, а 19% отримували від роботодавців незручні запитання про дітей чи сімейні плани. Ще 12% стикалися з ситуацією, коли їм пропонували нижчу оплату, ніж чоловікам за аналогічну роботу.

Дослідження свідчить, що аби заробляти більше і змінити свій фінансовий статус, українки готові докладати більше зусиль і навіть змінювати траєкторію життя.

Ось на що готові піти жінки заради збільшення доходу:

знайти додаткову роботу — 40%;

піти на навчання чи підвищити кваліфікацію — 39%;

змінити місце роботи — 33%;

повністю змінити професію — 28%;

відкрити власну справу — 26%.

При цьому варіант «просити підвищення зарплати» опинився внизу списку — на це готові наважитися лише 15% жінок, хоча 15% також зазначили, що раніше хотіли попросити про це, але так і не наважилися.

Проблема тут не завжди у роботодавцях: для 58% опитаних розмови про гроші та власні фінансові очікування є досить важкими, а 51% серед усіх респонденток просто бояться просити вищу оплату за свою роботу.

Складний світ інвестицій та бізнесу: чого бракує жінкам для старту

Оскільки більша частина опитаних жінок хочуть мати власний капітал, інвестиції могли б стати виходом, проте вони здаються українкам надто складними (про це кажуть 65%). 75% зазначають, що їм необхідні прості, зрозумілі та безпечні інструменти, аби почати керувати грошима ефективніше.

Хоч українки цікавляться можливістю примножувати гроші, реальний крок назустріч інвестиціям роблять одиниці. Цифри показують колосальний відкладений потенціал: потенційних інвесторок у країні майже втричі більше, ніж тих, хто вже має хоч якийсь практичний досвід.

Зараз ситуація з інвестуванням серед жінок виглядає так:

46% — не інвестують, але дуже хотіли б почати (це найбільша група);

— не інвестують, але дуже хотіли б почати (це найбільша група); 38% — не інвестують і взагалі не планують цим займатися;

— не інвестують і взагалі не планують цим займатися; 8% — мали такий досвід раніше, але зараз припинили;

— мали такий досвід раніше, але зараз припинили; 7% — активно інвестують прямо зараз.

Головними «стоп-сигналами» на шляху до інвестування жінки називають брак грошей для старту (37%), страх втратити накопичене (34%), воєнну нестабільність (33%) та дефіцит профільних знань (31%).

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Схожа ситуація спостерігається і в підприємництві. Бажання працювати на себе серед українок є дуже високим, проте реальний бізнес мають одиниці.

Якщо поглянути на зайнятість жінок, то:

лише 4% мають власну справу;

8% працюють на фрилансі або є самозайнятими;

12% мають додатковий підробіток;

46% — не мають бізнесу, але дуже хотіли б його відкрити;

31% — не мають таких планів.

Чому ж майже половина опитаних зупиняється на етапі мрії? Головний ворог майбутніх бізнеследі — відсутність стартового капіталу (на це вказали 40% жінок).

Також значно гальмують страх через війну (33%), острах прогоріти і втратити накопичене (25%), а кожна четверта жінка (25%) просто не знає, з чого взагалі починати.

Серед інших причин — відсутність крутої бізнес-ідеї (24%), брак знань (23%) та відсутність підтримки з боку оточення (17%).

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