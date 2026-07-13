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Фінансова незалежність жінок в Україні — опитування

Особисті фінанси
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Жінка підраховує витрати з сімейного бюджету
Жінка підраховує витрати з сімейного бюджету
Рекордні 96% українок переконані, що фінансова незалежність є надзвичайно важливою. Та між бажанням та реальністю досі залишається суттєвий розрив: регулярний дохід мають лише трохи понад половина опитаних.
Про те, що саме заважає жінкам впевнено стояти на ногах та які фінансові бар’єри доводиться долати сьогодні — нове дослідження компанії Kantar, презентоване під час конференції VLASNA. Запис конференції доступний за цим посиланням.

Що таке фінансова незалежність для жінок з України

Як свідчать результати опитування, для сучасної українки фінансова незалежність — це передусім про базову фінансову опору, стабільність та безпеку. Коли жінок запитали, що для них означає це поняття, найпопулярнішими відповідями стали:
  • власний стабільний дохід — 43%;
  • наявність заощаджень — 38%;
  • власне житло — 29%;
  • можливість не боятися майбутнього — 28%.
Крім того, кожна четверта жінка (25%) пов’язує незалежність із можливістю забезпечити дітей чи родину, а також із відсутністю фінансової залежності від партнера чи родичів.
Водночас інвестиції та створення власного капіталу поки що не є першою асоціацією — цей варіант обрали лише 9% опитаних.
Фінансова незалежність жінок в Україні — опитування

Чи мають українські жінки власний дохід

Попри те, що інвестиції поки не в топі асоціацій із фінансовою незалежністю, 82% українок прагнуть мати не просто заробіток, а власний капітал.
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Проте, поточна картина з доходами виглядає наступним чином:
  • власний дохід: його мають 74% опитаних жінок (із них 56% мають регулярний заробіток, а 18% — нерегулярний). При цьому 26% українок взагалі не мають власного доходу;
  • відчуття незалежності: повністю самостійно всі свої витрати покривають 26% жінок, більшість витрат самі оплачують 30% (сумарно це дає 56% фінансово незалежних). Ще 24% оплачують самостійно лише частину витрат. Натомість 13% жінок живуть переважно за підтримки інших, а 7% — повністю залежать від сторонньої допомоги.
Фінансова незалежність жінок в Україні — опитування

Хто керує грошима в родині

Результати дослідження демонструють цікавий розподіл ролей: щоденні фінансові питання частіше залишаються особистою відповідальністю жінки, тоді як масштабні та стратегічні рішення ухвалюються спільно з партнером.
Так, суто «жіночою» відповідальністю найчастіше є щоденні покупки та витрати — їх виконують 54% респонденток. Планування бюджету на місяць: 41% жінок роблять це самостійно, ще 41% — разом із партнером.
Фінансова незалежність жінок в Україні — опитування
Та коли йдеться про великі покупки для дому чи планування фінансового майбутнього, частіше обирають спільні рішення — 57% та 49% відповідно.

Головні бар’єри фінансової незалежності

Шлях українок до фінансової свободи перекриває ціла низка перешкод, які аналітики Kantar розділили на три ключові групи:
Економічні бар’єри:
  • низький рівень доходів (40%);
  • нижча оплата праці у жінок порівняно з чоловіками (23%);
  • брак стартового капіталу (14%).
Контекст і навантаження:
  • війна та загальна нестабільність (36%);
  • домашня рутина, побут і діти (31%);
  • нерівномірний розподіл хатніх обов’язків (23%).
Психологічні та знаннєві бар’єри:
  • невпевненість (25%);
  • страх ризику (19%);
  • брак знань (16%).
Побутове навантаження та упередження напряму впливають на кар’єру. Так, 27% українок зізналися, що їм складно поєднувати роботу з побутом. Кожна п’ята (20%) стикалася з тим, що її не сприймали серйозно через вік чи стать, а 19% отримували від роботодавців незручні запитання про дітей чи сімейні плани. Ще 12% стикалися з ситуацією, коли їм пропонували нижчу оплату, ніж чоловікам за аналогічну роботу.
Дослідження свідчить, що аби заробляти більше і змінити свій фінансовий статус, українки готові докладати більше зусиль і навіть змінювати траєкторію життя.
Фінансова незалежність жінок в Україні — опитування
Ось на що готові піти жінки заради збільшення доходу:
  • знайти додаткову роботу — 40%;
  • піти на навчання чи підвищити кваліфікацію — 39%;
  • змінити місце роботи — 33%;
  • повністю змінити професію — 28%;
  • відкрити власну справу — 26%.
При цьому варіант «просити підвищення зарплати» опинився внизу списку — на це готові наважитися лише 15% жінок, хоча 15% також зазначили, що раніше хотіли попросити про це, але так і не наважилися.
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Проблема тут не завжди у роботодавцях: для 58% опитаних розмови про гроші та власні фінансові очікування є досить важкими, а 51% серед усіх респонденток просто бояться просити вищу оплату за свою роботу.

Складний світ інвестицій та бізнесу: чого бракує жінкам для старту

Оскільки більша частина опитаних жінок хочуть мати власний капітал, інвестиції могли б стати виходом, проте вони здаються українкам надто складними (про це кажуть 65%). 75% зазначають, що їм необхідні прості, зрозумілі та безпечні інструменти, аби почати керувати грошима ефективніше.
Хоч українки цікавляться можливістю примножувати гроші, реальний крок назустріч інвестиціям роблять одиниці. Цифри показують колосальний відкладений потенціал: потенційних інвесторок у країні майже втричі більше, ніж тих, хто вже має хоч якийсь практичний досвід.
Зараз ситуація з інвестуванням серед жінок виглядає так:
  • 46% — не інвестують, але дуже хотіли б почати (це найбільша група);
  • 38% — не інвестують і взагалі не планують цим займатися;
  • 8% — мали такий досвід раніше, але зараз припинили;
  • 7% — активно інвестують прямо зараз.
Фінансова незалежність жінок в Україні — опитування
Головними «стоп-сигналами» на шляху до інвестування жінки називають брак грошей для старту (37%), страх втратити накопичене (34%), воєнну нестабільність (33%) та дефіцит профільних знань (31%).
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Схожа ситуація спостерігається і в підприємництві. Бажання працювати на себе серед українок є дуже високим, проте реальний бізнес мають одиниці.
Якщо поглянути на зайнятість жінок, то:
  • лише 4% мають власну справу;
  • 8% працюють на фрилансі або є самозайнятими;
  • 12% мають додатковий підробіток;
  • 46% — не мають бізнесу, але дуже хотіли б його відкрити;
  • 31% — не мають таких планів.
Фінансова незалежність жінок в Україні — опитування
Чому ж майже половина опитаних зупиняється на етапі мрії? Головний ворог майбутніх бізнеследі — відсутність стартового капіталу (на це вказали 40% жінок).
Також значно гальмують страх через війну (33%), острах прогоріти і втратити накопичене (25%), а кожна четверта жінка (25%) просто не знає, з чого взагалі починати.
Серед інших причин — відсутність крутої бізнес-ідеї (24%), брак знань (23%) та відсутність підтримки з боку оточення (17%).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїБізнесДоходи
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