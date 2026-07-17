Uber купує власника Glovo за 13 млрд євро Сьогодні 09:44 — Фондовий ринок

Власник Glovo перейде під контроль Uber

Американська Uber Technologies домовилась про придбання за 13 мільярдів євро німецької компанії Delivery Hero, яка є власником сервісу доставки Glovo.

Про це йдеться в релізі компанії.

Умови угоди

За умовами угоди про об’єднання бізнесу Uber запропонує акціонерам Delivery Hero по 41,5 євро за акцію, що відповідає оцінці компанії у 13 млрд євро.

Після завершення угоди, яка очікується у другій половині 2027 року, об’єднана платформа працюватиме у 99 країнах.

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У компанії зазначають, що цей крок має поєднати глобальну технологічну платформу та мережу мобільності Uber із локальними брендами Delivery Hero, її партнерською мережею та напрямом швидкої доставки товарів.

За словами CEO Uber Дара Хосровшахі, об’єднання платформ дозволить зробити доставку доступнішою й надійнішою для мільйонів людей у найдинамічніших економіках світу, а також створити більше можливостей для продавців і кур’єрів.

Що зміниться для Glovo в Україні

Для України угода означає, що Glovo Україна, яка входить до переліку бізнесів Delivery Hero, після завершення процесу перейде під контроль Uber.

При цьому в Delivery Hero наголосили, що до закриття угоди компанії продовжать працювати незалежно одна від одної. Завершення придбання очікується у другій половині 2027 року після отримання необхідних дозволів та виконання інших умов угоди.

У межах домовленостей Uber також зобов’язалася зберегти штаб-квартиру Delivery Hero в Берліні, не скорочувати персонал щонайменше до 2029 року та інвестувати 2 млрд євро у Німеччину протягом наступних п’яти років.

УНІАН За матеріалами:

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