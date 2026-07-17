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У Бучанському районі з’явиться новий індустріальний парк із сотнями робочих місць

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Уряд вніс індустріальний парк «BUCHA TECHNO GARDEN II» у селі Мироцьке до Реєстру індустріальних парків, що дозволить створити 378 нових робочих місць.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Хронікерс.
На території парку, площею 12,5978 га, планують розмістити підприємства переробної промисловості. Зокрема, йдеться про перероблення та консервування фруктів і овочів, а також виробництво машин і устаткування.
За даними КОДА, загальний обсяг запланованих інвестицій становить 710,2 млн грн.
«Парк орієнтований на переробку фруктів і овочів, а це саме той напрям, де Україна має і сировину, і попит. 378 робочих місць у Мироцькому — конкретний результат, який відчує громада вже в найближчі роки», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.
У міністерстві заявили, що внесення парку до Реєстру підвищить інвестиційну привабливість Київської області, сприятиме впровадженню нових технологій, розвитку місцевої зайнатості.
За матеріалами:
Finance.ua
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