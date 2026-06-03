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Найбільше літієве родовище України хочуть забрати у друга Трампа — деталі

Фондовий ринок
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Київський окружний адміністративний суд розпочав підготовку до розгляду низки справ за позовами проти уряду, якими оскаржуються умови проведення та результати конкурсу на розробку українського літієвого родовища «Ділянка Добра» у Кіровоградській області, де переміг консорціум, серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.
Про це повідомляє Nadra.info.
До уряду позивається ТОВ «Європейський Літій Україна», яке брало участь у конкурсі щодо ділянки «Добра», а після відбору заявляло про більші обіцяні інвестиції в проєкт, у порівнянні з переможцем — компанією зі США (штат Делавер) Dobra Lithium Holdings JV, LLC.
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За даними видання, до суду надійшло щонайменше 7 позовів: крім уряду, іншим відповідачем у майже всіх справах зазначено Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (МВК УРП), в одному позові відповідачем згадується особисто міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
ТОВ «Європейський Літій Україна» просить суд:
  • визнати протиправною бездіяльність уряду та міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Соболева Олексія Дмитровича як співголови Міжвідомчої комісії щодо ділянок корисних копалин, крім ділянок нафтогазоносних надр, яка полягає у не включенні до складу МВК УРП представника Добровеличківської селищної ради;
  • зобовʼязати уряд та міністра економіки сформувати склад МВК УРП у відповідності до вимог Закону України - включивши представника Добровеличківської селищної ради;
  • зобовʼязати співголову МВК УРП Соболева Олексія Дмитровича організувати проведення засідання МВК УРП з метою повторного розгляду зареєстрованих заяв і доданих до них матеріалів учасників УРП-конкурсу щодо ділянку «Добра», та за результатами повторного розгляду підготувати КМУ нові висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу;
  • зобовʼязати уряд повторно розглянути пропозиції МВК УРП щодо визначення переможця УРП-конкурсу щодо ділянки «Добра».
Крім літієвих руд, на ділянці «Добра» наявні також руди танталові, ніобієві, рубідієві, берилієві, олов’яні, цезієвмісні, вольфрамові та золотоносні. Вони входять до переліку копалин, нові проєкти з видобутку яких наповнюватимуть Американсько-український фонд відбудови.
Dobra Lithium стала переможцем конкурсу на розробку українського літієвого родовища «Ділянка Добра» у Кіровоградській області, випередивши українського конкурента та запропонувавши кращі умови щодо інвестицій та видобутку.
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Акціонерами Dobra Lithium Holdings JV, LLC (США) є американські компанії TechMet та The Rock Holdings. Єдиним бенефіціаром The Rock Holdings є американський мільярдер Рональд Лаудер, який близький до президента США Дональда Трампа. Серед акціонерів TechMet — американський державний фонд U.S. International Development Finance Corporation, створений за часів першої каденції Трампа.
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