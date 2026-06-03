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Країна ЄС конфіскувала російські активи на 3,7 мільйона євро

Фондовий ринок
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Країна ЄС конфіскувала російські активи на 3,7 мільйона євро
Країна ЄС конфіскувала російські активи на 3,7 мільйона євро
Фінське Національне управління зі стягнення боргів вилучило 3,7 млн євро, що належали росії, для компенсації збитків енергетичній компанії «Нафтогаз України», пов’язаних зі знищенням її майна.
Про це повідомляє Yle.

Що вилучили

Раніше відомство здебільшого вилучало нерухомість, що належить рф, але цьогоріч конфіскації стосуються грошових коштів.
Приблизно 3,7 мільйона євро, переданих під тимчасовий арешт, походять із вже неіснуючої програми співпраці ЄС із зовнішнього прикордонного співробітництва, у якій брали участь Фінляндія і росія.
Ця програма була спрямована на підтримку розвитку прикордонних регіонів між країнами. Самі кошти залишалися у Фінляндії.
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Згідно з документом виконавчої служби, Москва внесла свій фінансовий внесок у розмірі 3,7 мільйона євро ще до початку війни проти України у 2022 році.
Програму прикордонного співробітництва було припинено після повномасштабного вторгнення.
Загалом із 2024 року Національне управління зі стягнення боргів вилучило російські активи на суму понад 40 мільйонів євро.
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Наприкінці 2022 року MTV підрахувало, що за перше півріччя після вторгнення у лютому Фінляндія конфіскувала російські активи майже на 190 мільйонів євро.
За матеріалами:
Finance.ua
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