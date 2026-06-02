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Турецькі бренди залишають Україну: хто займає їхні місця в торговельних центрах

Фондовий ринок
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Низка турецьких fashion-операторів скоротили присутність або повністю залишили український ринок, а вивільнені торгові площі почали активно займати українські бренди та європейські мережі.
Про це повідомила директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова.
Зокрема, повністю припинив роботу в Україні турецький бренд Koton. Холдинг FLO Retailing також згорнув роботу мереж FLO та InStreet і відмовився від ліцензійного розвитку бренду Reebok. Крім того, український ринок залишає мережа взуттєвих магазинів SuperStep.
За словами Локтіонової, причинами такого рішення стали падіння маржинальності бізнесу в Україні, валютні коливання та зміна глобальних стратегій материнських компаній, які дедалі частіше переорієнтовуються на менш ризиковані ринки.
Водночас звільнені площі в торговельно-розважальних центрах швидко знаходять нових орендарів. Так, у столичному Lavina Mall приміщення, де раніше працював Koton, зайняли українські мережі EVA Beauty та Marathon. Локації турецьких брендів також активно освоюють українські fashion-компанії.
Водночас, за оцінкою експертки, міжнародні компанії не втрачають інтересу до України. Попри воєнні ризики, вони бачать високий рівень споживання та виходять на ринок через офіційних дистриб’юторів або напряму.
Серед таких прикладів — польська мережа дискаунтерів Pepco, яка продовжує розширення в Україні. Крім того, навесні 2026 року в Києві відкрився перший монобрендовий бутик британського бренду Barbour.
У лютому стало відомо, що мережа спортивного ритейлера Reebok завершує роботу в Україні. Турецькі ритейлери поступово згортають діяльність через складну економічну ситуацію в Туреччині, що вплинуло і на присутність Reebok в Україні.
За матеріалами:
УНІАН
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