Які торгові марки рф продовжили термін дії в Україні Сьогодні 12:00 — Фондовий ринок

Які торгові марки рф продовжили термін дії в Україні

16 торгових марок (ТМ), що мають російське походження, змогли продовжити термін дії свідоцтва в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) від початку повномасштабної війни.

Про це пише Опендатабот.

Загалом понад 1,3 тисячі торгівельних марок рф досі залишаються під юридичним захистом в Україні. Найбільше таких ТМ зосереджено у сфері рекламних і бізнес-послуг.

Серед брендів, які залишаються під захистом, є добре знайомі українцям назви: Агуша, Чудо, Простоквашино, Майський, Curtis та інші.

Мораторій

Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на будь-які реєстраційні дії для резидентів рф та Білорусі.

Це означає, що вони не можуть передавати права власності на свої торгівельні марки чи здійснювати інші подібні операції. Водночас продовження строку дії свідоцтва не заборонене — і саме цим скористалися власники частини брендів.

Так, УКРНОІВІ уже продовжив захист для 16 таких торгівельних марок від початку повномасштабної війни. Серед них протиепілептичний препарат Альгерика, алкогольні напої Смирновъ та як окрема торгова марка — зображення ТМ Простоквашино.

Як перевірити

Перевірити, кому належить та чи інша торгівельна марка можна безкоштовно в Опендатаботі. Пошук доступний за ключовими словами або реєстраційним номером свідоцтва про право на знак для товарів та послуг.

Найбільше таких торгівельних марок зосереджено у сфері рекламних і бізнес-послуг — 454 бренди. Значна кількість припадає також на медичні та гігієнічні препарати (383), паперову продукцію і канцелярію (243), харчові продукти та приправи (192). Варто зазначити, що одна торгова марка може бути зареєстрована одразу в кількох класах, тому ці цифри перетинаються.

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