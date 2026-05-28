росія пригрозила Вірменії розірванням газової угоди через курс на ЄС Сьогодні 06:24 — Енергетика

росія заявила, що може в односторонньому порядку призупинити або денонсувати угоду про безмитне постачання газу і нафтопродуктів до Вірменії, якщо Єреван продовжить курс на зближення з Євросоюзом.

Про це пише «НафтоРинок».

Відповідну заяву зробив міністр енергетики рф Сергій Цивілев. Ідеться про угоду щодо постачання до республіки природного газу, нафтопродуктів та необроблених алмазів, підписану в грудні 2013 року.

У листі російського міністра енергетики до міністерства територіального управління та інфраструктури Вірменії, який цитує газета «Коммерсант», сказано, що росія може призупинити або денонсувати в односторонньому порядку цю угоду.

У Москві вважають, що подальше просування Вірменії до ЄС ставить під загрозу основу двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

Угода 2013 року та умови постачання

Згідно з угодою 2013 року, росія безстроково скасувала експортні мита на поставки до Вірменії нафтопродуктів, газу та алмазів. Це стало черговим кроком на шляху до вступу країни до ЄАЕС, до якого сьогодні також входять росія, білорусь, Киргизія та Казахстан.

Згідно з угодою, Москва постачає Єревану нафтопродукти та газ у обсягах внутрішнього споживання, затверджених індикативними балансами, при цьому заборонено реекспорт до третіх країн.

У документі також зазначається, що в разі припинення дії угоди з ініціативи будь-якої зі сторін зобов’язання Вірменії щодо виплати росії компенсацій або визнання невиплачених сум її державним боргом перед рф продовжують діяти до їх повного виконання.

Енергозалежність Вірменії від рф

«Вірменія практично повністю задовольняє свої потреби за рахунок російського газу. У 2025 році „Газпром“ поставив до країни близько 2,7 млрд кубометрів газу. Ще близько 476 млн кубометрів надходить з Ірану», — сказано в публікації.

Додаткова угода до контракту від 2013 року, підписана наприкінці 2019 року, встановила ціну на російський газ для Вірменії на рівні 165 доларів за тисячу кубометрів; у 2022 році сторони домовилися зафіксувати її на цьому рівні ще на десять років. Зараз ціна становить 177 доларів за тисячу кубометрів.

Спотова ціна на газ на нідерландському хабі TTF з поставкою «на наступний день» 26 травня становила близько 584 доларів за 1 тис. кубометрів.

Також Єреван щороку безмитно імпортує з росії 0,9−1 млн тонн нафтопродуктів. У 2025 році імпорт, за попередніми даними республіканської митниці, становив 890 тис. тонн (включно з LPG, бітумом тощо).

«Останніми роками республіка помітно диверсифікувала імпорт. Наприклад, у 2025 році Вірменія імпортувала близько 120,7 тис. тонн бензину АІ-92, з росії було поставлено 50,6 тис. тонн, решта поставок надходила з Румунії (22 тис. тонн) та Єгипту (40 тис. тонн)», — зазначає «НафтоРинок».

Імпорт АІ-95 склав 74,7 тис. тонн, з росії було поставлено лише 6 тис. тонн, найбільшими постачальниками стали Румунія (35 тис. тонн), Єгипет і Болгарія.

У росії розраховують, що у разі відмови від чинного режиму Єревану буде складно швидко замінити російський ресурс, а перехід на альтернативні поставки призведе до подорожчання пального та газу.

Економічна Правда

