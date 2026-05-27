Залізничникам повернули право на оздоровчі виплати через суд

Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов Профспілки залізничників і транспортних будівельників України проти АТ «Укрзалізниця» щодо зупинення виплат матеріальної допомоги на оздоровлення.
Загальна сума боргу перед залізничниками, за оцінками профспілки, сягає 6 млрд грн.
Про це інформує пресслужба Профспілки.
Суд визнав незаконними дії «Укрзалізниці» щодо припинення виплат, передбачених колективними договорами та Галузевою угодою. Також недійсними визнано окремі рішення правління компанії, якими у 2022 році було зупинено низку соціальних гарантій для працівників. У результаті суд скасував відповідні положення та фактично відновив право залізничників на отримання матеріальної допомоги.
Спір між профспілкою та «Укрзалізницею» розпочався після початку повномасштабного вторгнення рф. 14 березня 2022 року правління УЗ в односторонньому порядку ухвалило рішення про призупинення дії окремих положень Галузевої угоди та колективних договорів, які передбачали виплати на оздоровлення працівників.
Унаслідок цього оздоровчі виплати були фактично скасовані. Частково їх відновили лише у червні 2024 року, однак у значно меншому обсязі.
У Профспілці залізничників і транспортних будівельників України наголошували, що рішення «Укрзалізниці» були ухвалені без погодження з профспілковими органами та без офіційного внесення змін до Галузевої угоди й колективних договорів.
За матеріалами:
Finance.ua
