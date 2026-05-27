Експерт пояснив, як підвищення тарифів «Укренерго» вдарить по гаманцях українців

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує з 1 липня 2026 року підвищити тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії. Це вже третє підвищення тарифу протягом року.
Про це у коментарі «Комерсант Український» заявив експерт у сфері ЖКГ та енергетики Олег Попенко.
За словами Попенка, тарифи Укренерго підвищувались з 1 січня, з 1 квітня і зараз підвищать ще на 20% з 1 липня. Тобто це не одне підвищення, а три підряд підвищення протягом року. Безпосередньо з 1 липня українці не побачать змін у платіжках.
«Прямо зараз не буде впливу на платіжки населення. Але це не означає, що це не вплине на платіжки українців пізніше», — зазначив він.
Експерт пояснив, що тариф на передачу електроенергії є однією зі складових формування ринкової вартості електроенергії.
«Підвищення тарифів на передачу „Укренерго“ напряму впливає на формування ринкової вартості електроенергії», — наголосив Попенко.
Він також заявив, що в майбутньому влада може поступово підвищувати тарифи для населення.
«Я отримав лист від Мінекономіки, де було прописано, що вони планують підвищити тарифи у 2026, 2027 і 2028 роках по 20% щорічно», — сказав експерт.
За оцінкою Попенка, нинішня ринкова вартість електроенергії вже сягає 9−10 гривень за кВт-год, а в окремі періоди сягала 15−18 гривень.

Наслідки для малого бізнесу та промисловості

Також експерт попередив про наслідки для малого бізнесу та промисловості.
За його словами, зростання тарифів уже вплинуло на роботу закладів громадського харчування.
«У першу чергу ми побачили велику кількість закриттів малих кав’ярень у Києві. Близько 400 було закрито тільки за перші три місяці (400 чи 4000, тут я можу помилятися) невеликих ресторанів, кав’ярень, які були закриті в Києві за перший квартал, тому що на них напряму вплинула вартість електроенергії. Вони не можуть при такій ціні продавати каву, тому що її ніхто не буде купувати там умовно по 100, 150 чи 200 гривень за філіжанку. Тому тут мова йде про малі підприємства, які не є конкурентоспроможними», — зазначив Попенко.
За словами Попенка, найбільше можуть постраждати енергоємні підприємства — водоканали, металургійні комбінати, хлібопекарні, а також малий бізнес, зокрема перукарні та невеликі ФОПи.
«Це вплине на інфляцію, на вартість продуктів, на вартість послуг і навіть на оренду для бізнесу», — підсумував експерт.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 липня 2026 року підвищити тариф на передачу електроенергії для НЕК «Укренерго» на 21,6% - до 903,53 грн/МВт-год (без ПДВ).
За матеріалами:
Комерсант український
