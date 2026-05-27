Подешевшання дизелю: різке падіння гуртових цін змушує заправки змінювати цінники

25 травня різке просідання зовнішнього ринку спричинило на півдні зниження цін на дизельне пальне на гуртові партії більш ніж на 2 грн/л.
Ближче до кінця дня пропозиції опустилися до 69 грн/л і навіть нижче, хоча на початку робочого дня стартували з 71,50 грн/л.
Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95» та опитування enkorr.
Зі слів учасників ринку, споживачі діяли більш жорстко в переговорах щодо ціни. «Один з постійних покупців заявив, що при поточній кон’юнктурі готовий купляти не дорожче, ніж за 65 грн/л», — розповів один з гуртовиків.
На заході, який був більш інертним до змін, цінник стартував з 73,90 грн/л.
Такий рівень цін на сьогодні збитковий для гуртовиків. Так, митна вартість ресурсу, який заходив на південь днем раніше, була нижчою за 73,40 грн/л, на захід — за 74,40−77,78 грн/л залежно від постачальника.
