lifecell подвоїв суму сплачених податків від початку війни Сьогодні 14:34

lifecell подвоїв суму сплачених податків від початку війни

Мобільний оператор lifecell, який входить в групу компаній DVL, у 2025 році сплатив до бюджетів усіх рівнів 3,96 млрд грн податків і зборів, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році (2,03 млрд грн).

Про це повідомила пресслужба компанії для finance.ua.

У 2025 році обсяг податкових платежів зріс на понад 95% порівняно з 2022 роком, що відображає як розвиток бізнесу, так і підвищення операційної стійкості компанії.

Сумарно за 2022−2025 роки lifecell сплатив понад 11,6 млрд грн податків, послідовно нарощуючи внесок у державний бюджет навіть в умовах воєнної економіки.

Загальний обсяг капітальних інвестицій lifecell від початку повномасштабної війни становить близько 16 млрд грн, з яких понад 2 млрд грн було спрямовано на забезпечення енергостійкості мережі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.