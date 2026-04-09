Місце для вашої реклами

lifecell подвоїв суму сплачених податків від початку війни

Мобільний оператор lifecell, який входить в групу компаній DVL, у 2025 році сплатив до бюджетів усіх рівнів 3,96 млрд грн податків і зборів, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році (2,03 млрд грн).
Про це повідомила пресслужба компанії для finance.ua.
У 2025 році обсяг податкових платежів зріс на понад 95% порівняно з 2022 роком, що відображає як розвиток бізнесу, так і підвищення операційної стійкості компанії.
Сумарно за 2022−2025 роки lifecell сплатив понад 11,6 млрд грн податків, послідовно нарощуючи внесок у державний бюджет навіть в умовах воєнної економіки.
Загальний обсяг капітальних інвестицій lifecell від початку повномасштабної війни становить близько 16 млрд грн, з яких понад 2 млрд грн було спрямовано на забезпечення енергостійкості мережі.
Місце для вашої реклами
До цього Finance.ua зазначав, що починаючи з 2 квітня 2026 року у lifecell починають діяти нові ціни на архівні тарифні плани. Компанія надала перелік тарифних планів та нові ціни.
Також раніше lifecell розширив тариф для абонентів старшого покоління. Він відкрив можливість переходу на акційний тариф «Турбота» українцям віком від 55 років зі збереженням свого номера через процедуру MNP.
Місце для вашої реклами
