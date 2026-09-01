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Роботодавець може сплатити за навчання працівника без податків

Особисті фінанси
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Роботодавець
Роботодавець
Роботодавець може оплатити навчання працівника та не сплачувати з цієї суми податки. Однак така пільга діє лише за дотримання визначених Податковим кодексом умов.
Про це йдеться у повідомленні ДПС.
Так, у 2026 році роботодавець може оплачувати навчання свого працівника без включення відповідної суми до його оподатковуваного доходу. При цьому важливо, де саме навчається працівник та якою є вартість навчання.

Які умови потрібно виконати

Пільга поширюється на оплату навчання працівника в українському закладі вищої або професійно-технічної освіти.
Водночас вартість навчання не повинна перевищувати встановлений неоподатковуваний ліміт. У 2026 році він становить 25 941 грн за кожен місяць навчання. Це відповідає трикратному розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2026 року — 8 647 грн.
У межах цієї суми оплата навчання не включається до оподатковуваного доходу працівника. Відповідно, з неї не сплачуються ПДФО та військовий збір.

Оплату можна здійснити одразу за кілька місяців

Роботодавцю не обов’язково перераховувати кошти за навчання щомісяця. Він може одразу оплатити кілька місяців або навіть увесь період навчання.
При цьому для визначення неоподатковуваної суми ліміт розраховується окремо за кожен повний або неповний місяць навчання.

Що буде, якщо навчання коштує дорожче

Якщо вартість навчання перевищує 25 941 грн на місяць, оподатковується не вся сума, а лише та її частина, яка перевищує встановлений ліміт.
Для працівника сума перевищення вважається додатковим благом. Вона оподатковується ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5%.
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Наприклад, якщо вартість навчання за місяць становить 30 000 грн, оподаткуванню підлягатимуть 4 059 грн — сума, яка перевищує встановлений ліміт.

Чи потрібно працівнику самостійно декларувати оплату навчання

Якщо роботодавець оплачує навчання відповідно до вимог Податкового кодексу і сума не перевищує неоподатковуваний ліміт, працівнику не потрібно декларувати отриману пільгу та самостійно сплачувати з неї податки.
Якщо ж вартість навчання перевищує встановлену межу, ПДФО та військовий збір із суми перевищення нараховує, утримує та сплачує роботодавець як податковий агент.
Тому працівнику не потрібно окремо подавати декларацію лише через те, що роботодавець оплатив його навчання.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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