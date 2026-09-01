Роботодавець може сплатити за навчання працівника без податків

Так, у 2026 році роботодавець може оплачувати навчання свого працівника без включення відповідної суми до його оподатковуваного доходу. При цьому важливо, де саме навчається працівник та якою є вартість навчання.
Які умови потрібно виконати
Пільга поширюється на оплату навчання працівника в українському закладі вищої або професійно-технічної освіти.
Водночас вартість навчання не повинна перевищувати встановлений неоподатковуваний ліміт. У 2026 році він становить 25 941 грн за кожен місяць навчання. Це відповідає трикратному розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2026 року — 8 647 грн.
Наприклад, якщо вартість навчання за місяць становить 30 000 грн, оподаткуванню підлягатимуть 4 059 грн — сума, яка перевищує встановлений ліміт.
Чи потрібно працівнику самостійно декларувати оплату навчання
Якщо роботодавець оплачує навчання відповідно до вимог Податкового кодексу і сума не перевищує неоподатковуваний ліміт, працівнику не потрібно декларувати отриману пільгу та самостійно сплачувати з неї податки.
Якщо ж вартість навчання перевищує встановлену межу, ПДФО та військовий збір із суми перевищення нараховує, утримує та сплачує роботодавець як податковий агент.
Тому працівнику не потрібно окремо подавати декларацію лише через те, що роботодавець оплатив його навчання.