Де в Польщі найвищі та найнижчі зарплати Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Де в Польщі найвищі та найнижчі зарплати

Одним із головних чинників, що впливають на рівень зарплат в Польщі, залишається сектор економіки.

Найвищі доходи на початку 2026 року зосередилися у видобувній промисловості та сферах, пов’язаних із комп’ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та управлінням веб-сторінками.

На Finance.ua ви можете оформити туристичне страхування за кордон за 5 хвилин ⚡

Про це OBOZ.UA розповіли в міжнародній кадровій компанії.

У видобувній промисловості медіанна зарплата (половина значень вище цього рівня, а половина — нижче) становила 13 794 злотих (понад 165 тис. грн за актуальним курсом НБУ).

У видобутку кам’яного та бурого вугілля половина працівників отримувала не менше 16 897 злотих (понад 202 тис. грн).

У видах діяльності, пов’язаних із комп’ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та адмініструванням веб-сторінок, середня зарплата сягнула 18 940 злотих (понад 226 тис. грн), а медіанна — 14 745 злотих (понад 176 тис. грн).

Найнижчі зарплати

Зафіксовані у сферах діяльності, де праця коштує мало, а доступність персоналу висока. Зокрема, йдеться про детективні та охоронні послуги.

Читайте також У ПФУ пояснили, як робота в Польщі впливає на пенсію в Україні

«Різниця між такими секторами пояснюється не лише рівнем кваліфікації. Там, де бізнес конкурує за обмежену кількість спеціалістів, роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб утримати людей або залучити нових працівників. Водночас у сегментах із великою кількістю потенційних кандидатів можливості для швидкого зростання оплати праці значно менші», — розповіли фахівці.

Читайте також Українці можуть втратити право на легальне перебування в Польщі (причини)

Ми писали , що буде з ринком праці Польщі після завершення війни в Україні. Після завершення війни в Україні польський ринок праці може зазнати змін через різні наміри українських працівників щодо повернення додому.

Наразі 38% українців не планують повертатися в Україну, тоді як 33% опитаних планують повернення одразу після завершення війни або впродовж одного-двох років.

Раніше в Польщі визнали колосальний внесок українців в економіку.

Українці активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінюють у 2,7%. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі у соцмережі Х.

За даними польського зовнішньополітичного відомства, у 2024 році рівень зайнятості серед українців у країні досяг 78%.

«Українці не просто знаходять притулок у Польщі — вони активно сприяють розвитку польської економіки», — наголосили в МЗС Польщі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.