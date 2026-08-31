Де в Польщі найвищі та найнижчі зарплати

Одним із головних чинників, що впливають на рівень зарплат в Польщі, залишається сектор економіки.
Найвищі доходи на початку 2026 року зосередилися у видобувній промисловості та сферах, пов’язаних із комп’ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та управлінням веб-сторінками.
На Finance.ua ви можете оформити туристичне страхування за кордон за 5 хвилин ⚡
Про це OBOZ.UA розповіли в міжнародній кадровій компанії.
У видобувній промисловості медіанна зарплата (половина значень вище цього рівня, а половина — нижче) становила 13 794 злотих (понад 165 тис. грн за актуальним курсом НБУ).
У видобутку кам’яного та бурого вугілля половина працівників отримувала не менше 16 897 злотих (понад 202 тис. грн).
У видах діяльності, пов’язаних із комп’ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та адмініструванням веб-сторінок, середня зарплата сягнула 18 940 злотих (понад 226 тис. грн), а медіанна — 14 745 злотих (понад 176 тис. грн).
Найнижчі зарплати
Зафіксовані у сферах діяльності, де праця коштує мало, а доступність персоналу висока. Зокрема, йдеться про детективні та охоронні послуги.
«Різниця між такими секторами пояснюється не лише рівнем кваліфікації. Там, де бізнес конкурує за обмежену кількість спеціалістів, роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб утримати людей або залучити нових працівників. Водночас у сегментах із великою кількістю потенційних кандидатів можливості для швидкого зростання оплати праці значно менші», — розповіли фахівці.
Ми писали, що буде з ринком праці Польщі після завершення війни в Україні. Після завершення війни в Україні польський ринок праці може зазнати змін через різні наміри українських працівників щодо повернення додому.
Наразі 38% українців не планують повертатися в Україну, тоді як 33% опитаних планують повернення одразу після завершення війни або впродовж одного-двох років.
Раніше в Польщі визнали колосальний внесок українців в економіку.
Українці активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінюють у 2,7%. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі у соцмережі Х.
За даними польського зовнішньополітичного відомства, у 2024 році рівень зайнятості серед українців у країні досяг 78%.
«Українці не просто знаходять притулок у Польщі — вони активно сприяють розвитку польської економіки», — наголосили в МЗС Польщі.