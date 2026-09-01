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Як швидко знайти прихований кошик на Android

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Як швидко знайти прихований кошик на Android
Як швидко знайти прихований кошик на Android
Файли, які ви видалили на телефоні, можуть залишатися на пристрої й займати багато пам’яті. Це відбувається тому, що в системі аndroid немає єдиного кошика, і тому ці непотрібні документи залишились зберігатися.
До того ж деякі додатки використовують власні кошики, де видалені файли містяться ще якийсь час. Як знайти прихований кошик, розповідає OBOZ.UA.
У системі аndroid немає єдиного кошика, куди потрапляють усі видалені файли. Тому навіть після того, як ми видалили деякі документи, вони все ще можуть залишатись і займати пам’ять телефону. Численні фотографії, відео, фільми можуть залишатись на пристрої навіть після видалення.
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Загалом це корисна функція безпеки телефону, оскільки вона запобігає випадковій втраті важливих матеріалів. Проте вони продовжують займати місце в пам’яті пристрою.
Найпростіше рішення — використовувати додаток для керування файлами на телефоні. На багатьох пристроях він називається «Диспетчер файлів», «Файли», «Мої файли» тощо.

Як знайти прихований кошик

  • Відкрийте список додатків телефону.
  • Знайдіть додаток для управління файлами.
  • Запустіть його.
  • Відкрийте меню (найчастіше позначається значком із трьох ліній або трьох крапок).
  • Знайдіть пункт меню «Кошик» або «Нещодавно видалені елементи».
  • Перевірте, які файли там містяться.
  • Якщо ви впевнені, що вони вам більше не потрібні, видаліть їх остаточно.
Також, зокрема, на телефонах Samsung у додатку «Мої файли» можна подивитися використання пам’яті. Звідти також можна отримати доступ до власного кошика Samsung.
Система показує користувачу не тільки видалені файли, а й додатки, що займають багато місця, дубльовані файли та програми, які давно не використовувалися.
За матеріалами:
Обозреватель
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