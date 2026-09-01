Як швидко знайти прихований кошик на Android

Файли, які ви видалили на телефоні, можуть залишатися на пристрої й займати багато пам’яті. Це відбувається тому, що в системі аndroid немає єдиного кошика, і тому ці непотрібні документи залишились зберігатися.
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До того ж деякі додатки використовують власні кошики, де видалені файли містяться ще якийсь час. Як знайти прихований кошик, розповідає OBOZ.UA.
У системі аndroid немає єдиного кошика, куди потрапляють усі видалені файли. Тому навіть після того, як ми видалили деякі документи, вони все ще можуть залишатись і займати пам’ять телефону. Численні фотографії, відео, фільми можуть залишатись на пристрої навіть після видалення.