Як швидко знайти прихований кошик на Android 01.09.2026, 01:16 — Особисті фінанси

Як швидко знайти прихований кошик на Android

Файли, які ви видалили на телефоні, можуть залишатися на пристрої й займати багато пам’яті. Це відбувається тому, що в системі аndroid немає єдиного кошика, і тому ці непотрібні документи залишились зберігатися.

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До того ж деякі додатки використовують власні кошики, де видалені файли містяться ще якийсь час. Як знайти прихований кошик, розповідає OBOZ.UA.

У системі аndroid немає єдиного кошика, куди потрапляють усі видалені файли. Тому навіть після того, як ми видалили деякі документи, вони все ще можуть залишатись і займати пам’ять телефону. Численні фотографії, відео, фільми можуть залишатись на пристрої навіть після видалення.

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Загалом це корисна функція безпеки телефону, оскільки вона запобігає випадковій втраті важливих матеріалів. Проте вони продовжують займати місце в пам’яті пристрою.

Найпростіше рішення — використовувати додаток для керування файлами на телефоні. На багатьох пристроях він називається «Диспетчер файлів», «Файли», «Мої файли» тощо.

Як знайти прихований кошик

Відкрийте список додатків телефону.

Знайдіть додаток для управління файлами.

Запустіть його.

Відкрийте меню (найчастіше позначається значком із трьох ліній або трьох крапок).

Знайдіть пункт меню «Кошик» або «Нещодавно видалені елементи».

Перевірте, які файли там містяться.

Якщо ви впевнені, що вони вам більше не потрібні, видаліть їх остаточно.

Також, зокрема, на телефонах Samsung у додатку «Мої файли» можна подивитися використання пам’яті. Звідти також можна отримати доступ до власного кошика Samsung.

Система показує користувачу не тільки видалені файли, а й додатки, що займають багато місця, дубльовані файли та програми, які давно не використовувалися.

Обозреватель За матеріалами:

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