5 налаштувань в Android, які варто перевірити після купівлі смартфона Сьогодні 04:52 — Технології&Авто

Налаштування смартфону

Новий Android-смартфон після купівлі зазвичай одразу наповнюють фотографіями, встановлюють потрібні застосунки та підключають обліковий запис Google. Однак перед активним використанням пристрою варто витратити кілька хвилин на системні налаштування. Деякі стандартні функції можуть впливати на приватність, автономність і кількість інформації, яку смартфон показує на заблокованому екрані.

Експерт HowToGeek назвав щонайменше п’ять налаштувань Android, які варто перевірити після придбання нового смартфона. Змінити їх можна без складних маніпуляцій.

1. Приховайте текст сповіщень на заблокованому екрані

Сповіщення на екрані блокування дозволяють швидко побачити нові повідомлення, але водночас можуть показувати стороннім конфіденційну інформацію. Наприклад, на дисплеї може відобразитися текст особистого повідомлення, банківський код або частина робочого листування.

Щоб приховати вміст сповіщень, відкрийте Налаштування → Сповіщення → Сповіщення на заблокованому екрані та виберіть відповідний варіант. Сам факт отримання повідомлення при цьому може залишитися видимим, але його текст не відображатиметься до розблокування смартфона.

2. Перевірте, які додатки мають доступ до геолокації

Постійний доступ до місцезнаходження потрібен далеко не всім застосункам. Наприклад, навігаційні сервіси або програми доставки використовують геолокацію за призначенням, тоді як деяким іграм чи іншим додаткам вона може бути непотрібна.

Android дозволяє самостійно налаштувати доступ кожної програми до даних про місцезнаходження. Для цього перейдіть у Налаштування → Місцезнаходження → Доступ додатків до геоданих.

Для окремих застосунків доступ можна повністю заборонити. Також можна вибрати режим, за якого програма отримуватиме геодані лише під час використання або щоразу запитуватиме дозвіл.

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3. Спробуйте вимкнути адаптивну яскравість

Функція адаптивної яскравості автоматично змінює рівень підсвічування екрана залежно від навколишнього освітлення. Однак її робота не завжди відповідає очікуванням користувача: в одних ситуаціях дисплей може стати надто тьмяним, а в інших — недостатньо яскравим.

Якщо ви хочете самостійно регулювати яскравість екрана, цю функцію можна вимкнути. Зазвичай відповідний параметр знаходиться в Налаштування → Екран → Адаптивна яскравість.

4. Відмовтеся від персоналізації реклами

Персоналізована реклама підбирається з урахуванням активності та інтересів користувача. Для одних це зручно, але для інших може бути небажаним через питання конфіденційності.

Щоб змінити відповідні параметри, відкрийте Налаштування → Захист і конфіденційність → Налаштування конфіденційності → Реклама → Конфіденційність у рекламі. Там можна вимкнути параметри «Теми оголошень» та «Реклама, що пропонується додатками».

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5. Вимкніть фонове сканування Wi-Fi та Bluetooth

Смартфон може продовжувати сканувати доступні Wi-Fi-мережі та Bluetooth-пристрої навіть після вимкнення відповідних функцій. Таке сканування, зокрема, використовується для точнішого визначення місцезнаходження.

Якщо для вас важлива автономність пристрою, ці параметри можна вимкнути. Для цього перейдіть у Налаштування → Місцезнаходження → Геолокація та вимкніть опції пошуку Wi-Fi-мереж і Bluetooth-пристроїв.

УНІАН За матеріалами:

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