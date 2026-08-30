Suzuki презентувала доступний міський електрокар (фото)
В Японії презентували доступний електромобіль Suzuki e Sky. Мініатюрне міське авто може подолати понад 300 км без підзарядки і має режим повербанка. Новий Suzuki e Sky став другою електричною моделлю в лінійці японської марки після кросовера eVitara. На батьківщині його почнуть продавати з осені, а експорт почнеться з 2027 року.
Подробиці електрокара розкрили на сайті виробника.
Електромобіль Suzuki e Sky належить до сегменту кей-карів — недорогих субкомпактних міських авто, які популярні в Японії. Це серійний варіант торішнього концепту.
Розміри Suzuki e Sky 2027:
- довжина — 3395 мм;
- ширина — 1475 мм;
- висота — 1625 мм;
- колісна база — 2460 мм;
- маса — 1030 кг.
Авто має стриманіший вигляд, ніж прототип. У нього плавні обводи кузова, короткий капот, висока віконна лінія, крупні фари та ліхтарі.
Салон Suzuki e Sky розрахований на чотири особи. Електрокар отримав цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін мультимедіа. Автомобилю залишили фізичний блок клімату та важіль трансмісії.
Ціна Suzuki e Sky ще не оголошена, але відомо, що він буде дешевшим за бензинову Vitara, тобто коштуватиме до 20 000 євро.
Базова комплектація включає клімат-контроль із тепловим насосом, підігрів сидінь та керма, а дорожчі версії отримали камери кругового огляду.
Новий Suzuki e Sky оснащений 64-сильним електромотором та батареєю ємністю 26 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 310 км, а швидка зарядка (потужністю 50 кВт) на 80% займає 25 хвилин. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Діаметр розвороту — 8,8 м.
Поділитися новиною
Також за темою
Експерт назвав найкращий сімейний автомобіль до 4 тис. доларів (фото)
ПартнерськаЕквайринг для ФОП у 2026 році: як не переплачувати за комісії
Де в Україні найбільше купують електромобілі: регіони-лідери та їх бестселери
Apple оголосила дату осінньої презентації цього року
ТОП-5 найкращих смартфонів до $500 (фото)
Genesis представив новий преміальний кросовер GV90 (фото)