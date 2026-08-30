Suzuki презентувала доступний міський електрокар (фото) Сьогодні 22:13 — Технології&Авто

Suzuki e Sky — мініатюрне міське авто, Фото: Suzuki

В Японії презентували доступний електромобіль Suzuki e Sky. Мініатюрне міське авто може подолати понад 300 км без підзарядки і має режим повербанка. Новий Suzuki e Sky став другою електричною моделлю в лінійці японської марки після кросовера eVitara. На батьківщині його почнуть продавати з осені, а експорт почнеться з 2027 року.

Подробиці електрокара розкрили на сайті виробника.

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Електромобіль Suzuki e Sky належить до сегменту кей-карів — недорогих субкомпактних міських авто, які популярні в Японії. Це серійний варіант торішнього концепту.

Запас ходу Suzuki e Sky становить 310 км, Фото: Suzuki

Розміри Suzuki e Sky 2027:

довжина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

висота — 1625 мм;

колісна база — 2460 мм;

маса — 1030 кг.

Авто має стриманіший вигляд, ніж прототип. У нього плавні обводи кузова, короткий капот, висока віконна лінія, крупні фари та ліхтарі.

На передній панелі встановлено два екрани, Фото: Suzuki

Салон Suzuki e Sky розрахований на чотири особи. Електрокар отримав цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін мультимедіа. Автомобилю залишили фізичний блок клімату та важіль трансмісії.

Авто розраховане на чотири особи, Фото: Suzuki

Ціна Suzuki e Sky ще не оголошена, але відомо, що він буде дешевшим за бензинову Vitara, тобто коштуватиме до 20 000 євро.

Базова комплектація включає клімат-контроль із тепловим насосом, підігрів сидінь та керма, а дорожчі версії отримали камери кругового огляду.

Електрокар має режим повербанка для живлення електроприладів, Фото: Suzuki

Новий Suzuki e Sky оснащений 64-сильним електромотором та батареєю ємністю 26 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 310 км, а швидка зарядка (потужністю 50 кВт) на 80% займає 25 хвилин. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Діаметр розвороту — 8,8 м.

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