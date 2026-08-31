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Український автопром у 2026 році: що виробляють замість легковиків

Технології&Авто
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У липні 2026 року в Україні вперше зареєстрували 2662 нові транспортні засоби, виготовлені або переобладнані в Україні. Це на 10% більше, ніж у червні, та на 0,8% більше, ніж роком раніше. Водночас 83,4% цього обсягу припали на причепи.
Важливо, що категорія Made in Ukraine охоплює не лише транспорт повного циклу виробництва. До неї також належать автомобілі, складені з машинокомплектів, автобуси на імпортних шасі, фургони зі спеціальними надбудовами та суттєво переобладнаний транспорт.
У липні українські підприємства виготовили або переобладнали 2220 причепів, 210 вантажівок, 152 легковики, 54 автобуси та 26 напівпричепів. Частка української продукції серед усіх нових причепів досягла 98,93%, тобто місцеві виробники фактично витіснили імпорт у цьому сегменті.
Сильні позиції Україна має і у виробництві автобусів. У липні 71,05% усіх нових автобусів належали до категорії українського виготовлення або переобладнання. Лідером став ZAZ A08 I-VAN із 18 реєстраціями, далі йшли BAZ A081, Ataman D093S2, A221 та Ataman D093S4. При цьому значна частина таких машин створюється на імпортній агрегатній базі.
У вантажному сегменті частка українського виробництва становила 16,48%. Місцеві компанії часто встановлюють фургони, цистерни, рефрижератори та інші спеціальні надбудови на готові шасі іноземних марок. У сегменті напівпричепів частка української продукції склала 19,12%, а найбільше реєстрацій отримав Everlast.
Найменшою залишається частка легковиків. У липні їх зареєстрували лише 152, або 2,77% нового ринку. 80 із них припали на Skoda Karoq.
За матеріалами:
MMR
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