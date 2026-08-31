На ринок вийшов дешевий електрокросовер Volkswagen (фото) 31.08.2026, 02:33 — Технології&Авто

Volkswagen ID.Aura T6

Новий Volkswagen ID. Aura T6 надійшов у продаж. Доступний електрокросовер здатен подолати до 660 км без підзарядки.

Електромобіль Volkswagen ID. Aura T6 вийшов на ринок у Китаї за ціною від 135 900 до 169 900 юанів ($20 200 — 25 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Саме в Китаї виробляють новий Volkswagen ID. Aura T6. Це представник нового сімейства електрифікованих моделей, які розробляють спільно з Xpeng.

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4,8-метровий кросовер Volkswagen ID. Aura T6 вирізняється гранчастим дизайном із високим капотом та тоненькою оптикою. У його салоні встановили цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін, а також додали проєкцію на лобове скло. Об’єм багажника становить 576−1796 л, також є 90-літровий передній відсік.

Для Volkswagen ID. Aura T6 пропонують 19-дюймові диски, акустику з 18 динаміками, систему напівавтономного руху, а також електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж передніх сидінь.

Електрокросовер Volkswagen ID. Aura T6 оснащений 228-сильним мотором і стартує до 100 км/год за 7,2 с. На вибір доступні LFP-батареї ємністю 59,9 та 77,5 кВт∙год: у першому випадку запас ходу складає 540 км, у другому — 660 км.

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