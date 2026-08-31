На ринок вийшов дешевий електрокросовер Volkswagen (фото)

4,8-метровий кросовер Volkswagen ID. Aura T6 вирізняється гранчастим дизайном із високим капотом та тоненькою оптикою. У його салоні встановили цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін, а також додали проєкцію на лобове скло. Об’єм багажника становить 576−1796 л, також є 90-літровий передній відсік.
Для Volkswagen ID. Aura T6 пропонують 19-дюймові диски, акустику з 18 динаміками, систему напівавтономного руху, а також електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж передніх сидінь.
Електрокросовер Volkswagen ID. Aura T6 оснащений 228-сильним мотором і стартує до 100 км/год за 7,2 с. На вибір доступні LFP-батареї ємністю 59,9 та 77,5 кВт∙год: у першому випадку запас ходу складає 540 км, у другому — 660 км.