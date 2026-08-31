Південна Корея запускає безплатний ШІ для всіх громадян: як працюватиме програма Сьогодні 03:28 — Технології&Авто

Технології ШІ

Південна Корея готується зробити генеративний штучний інтелект доступним для кожного громадянина безплатно. Держава не лише покриватиме витрати на використання вітчизняних чат-ботів, а й інтегрує їх із державними цифровими сервісами.

Ініціатива отримала назву AI for All («ШІ для всіх») і має водночас посилити технологічний суверенітет країни та зменшити залежність від моделей, розроблених у США та Китаї.

Як це працюватиме

Як повідомляє The Wall Street Journal, роботу сервісів забезпечуватимуть три технологічні консорціуми, до складу яких увійшли дві найбільші телекомунікаційні компанії Південної Кореї та оператор Kakao. Кожен із них запустить окремий застосунок для доступу до власного ШІ-сервісу, а також інтегрує технологію у вже наявні цифрові платформи.

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Однією з ключових особливостей програми стане підключення генеративного ШІ до державних цифрових систем. За допомогою технології громадяни зможуть записуватися на прийом до лікаря, шукати житло, отримувати консультації щодо оподаткування, а також знаходити навчальні матеріали для дітей.

Для малого бізнесу ШІ допомагатиме розраховувати податки та перевіряти право на участь у програмах державної підтримки. При цьому користувачам обіцяють необмежений доступ до державних сервісів на базі ШІ без ліміту токенів.

Держава також забезпечить проєкт необхідними обчислювальними ресурсами. Трьом консорціумам планують передати до 512 високопродуктивних чипів Nvidia B200 і компенсувати частину операційних витрат.

Точну вартість програми влада поки не розкриває. Водночас у бюджеті Південної Кореї на 2026 рік передбачили близько 10 трильйонів вон, або $7,2 млрд, на витрати, пов’язані зі штучним інтелектом. Це втричі більше, ніж роком раніше.

За оцінками сеульських посадовців, понад 20 млн жителів країни вже користуються безплатними версіями генеративного ШІ. Конкретних показників охоплення нова програма не встановлює, але її мета — зробити технологію максимально доступною для громадян.

Бета-тестування AI for All має розпочатися у вересні, а повноцінний запуск запланований до кінця 2026 року.

Ініціатива є частиною масштабнішої державної стратегії розвитку ШІ. Вона передбачає інвестиції понад $576 млрд у створення кластерів із виробництва напівпровідників, фізичної інфраструктури для ШІ та великих центрів обробки даних за участю Samsung Electronics і SK Hynix.

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