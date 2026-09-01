Почистити димохід: ціна та що зробить майстер за ці гроші Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Почистити димохід: ціна та що зробить майстер за ці гроші

Українці, які мешкають у приватних будинках із пічним опаленням, чудово знають, що димохід потрібно періодично чистити.

Одні люди намагаються дізнатися, що потрібно спалити в печі, щоб димохід самостійно очистився, та роблять все самостійно, інші одразу викликають майстра.

Член Національної Спілки Архітекторів України, архітектор, засновник компанії «Містбудконтроль» Валентин Погорілий в коментарі УНІАН пояснив, скільки коштує чистка димоходу в приватному будинку та від чого залежить вартість.

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За словами Погорілого, вартість такої послуги залежить від обсягу робіт, які виконає працівник, та їхньої складності. Зокрема, на ціну впливає те, на якій висоті потрібно проводити роботи, скільки димоходів потрібно прочистити. Приблизна вартість становить від 1000 гривень і вище.

«Якщо люди топлять дровами і не чистять димохід, то у ньому накопичується сажа, та дуже часто вона загоряється, і з димоходу можна побачити стовп вогню. Під час горіння сажі температура може сягати понад 1000 градусів. Якщо димохід з нержавіючої сталі, то його внутрішня труба згорає повністю, і її доведеться замінювати (димохід складається з внутрішньої труби, утеплювача та зовнішньої труби). Щоб уникнути загоряння сажі, димохід потрібно чистити щороку перед опалювальним сезоном», — порадив фахівець.

Що входить у вартість послуги

Для того, аби чітко розуміти, скільки коштує чистка димоходу, потрібно знати, за що платить людина. Погорілий пояснив, що входить у такую послугу — за його словами, разом з димоходом потрібно прочищати і вентиляційні канали. «У димоході може накопичуватися лише сажа, а у вентиляційних каналах можуть і щури жити, і голуби туди можуть падати, якщо там розвелося багато павуків, то їхня павутина разом зі сміттям може утворити „пробку“, крізь яку взагалі не проходить повітря», — пояснив фахівець.

Він додав, що котел (чи піч) працюватиме неефективно за умов слабкої вентиляції. Якщо немає припливу повітря у приміщення, котел може згаснути, і це небезпечно, оскільки після цього газ може потрапляти у кімнату.

У вартість робіт входить прочищення спеціальним інструментом самого димоходу. Якщо йдеться про керамічні димоходи, а не цегляні, то для їхнього прочищення використовуються спеціальні йоржі, які знімають сажу.

Погорілий пояснює — під час роботи майстер вставляє у димохід різні спеціальні інструменти — це можуть бути гиря, йоржик або йоржик з гирькою. Він підбирає інструменти, виходячи з того, який діаметр димоходу, а потім ними прочищає димохід, і вся сажа падає вниз.

«Є ще одна технологія — спочатку димохід прочищають, а потім на димохід ставлять вентилятор, який висмоктує сажу. Під час застосування вентилятора сажа може розлітатися довкола та осідати. Сажу краще вичищати після чищення механічним способом, наприклад, взяти совок, зібрати у відро та викинути на смітник», — додав експерт.

Хто може впоратися сам

На думку Погорілого, чистка димоходу в приватному будинку не потребує професійного підходу лише в межах будинку — тобто, людина може самостійно відкрити ревізійні дверцята димоходу та прочистити сажу біля пічки. Втім, експерт каже, що це нічого не дасть, тому що головне під час чищення — дістати до тих частин димоходу, які знаходяться вгорі.

Цю частину роботи краще довірити спеціалістам, тому що це вже висотні роботи, і щоб їх проводити, потрібно мати дозвіл. Щоб прочистити увесь димохід, людина повинна добратися на дах будинку, для цього потрібні або драбина, або риштування, вона повинна мати спеціальний пояс для висотних робіт. І вже з самого верху димоходу опустити в нього інструменти та прочистити повністю.

УНІАН За матеріалами:

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