Найбільш та найменш безпечні міста світу у 2026 році (інфографіка) Сьогодні 21:07 — Світ

Мапа світу

Яке місто у світі вважають найбезпечнішим у 2026 році та де, навпаки, ризик злочинності сприймається найвищим? Новий рейтинг найбезпечніших міст світу показав несподівану картину: серед лідерів опинилися одразу кілька міст Азії та Близького Сходу, тоді як Європа не представлена у першій десятці.

Розповідаємо, які міста увійшли до топ-10 і хто опинився в кінці списку.

Як пише Visual Capitalist , рейтинг ґрунтується на Safety Index від Numbeo та відображає сприйняття рівня безпеки мешканцями й користувачами платформи. Для оцінки використовували дані за п’ять років щодо сприйняття злочинності, особистої безпеки, майнових і насильницьких злочинів. При цьому індекс не показує офіційну статистику злочинності та не враховує ризики, пов’язані з геополітичними конфліктами.

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Лідери рейтингу безпеки

До першої десятки увійшли великі міста з населенням від 2 млн людей. Найвищий результат отримала Доха — 84,6 бала зі 100. Друге місце посів Дубай із 83,8 бала, а третє — Тайбей із 83,4 бала.

Топ-10 найбезпечніших великих міст світу у 2026 році:

Доха, Катар — 84,6 бала Дубай, ОАЕ — 83,8 Тайбей, Тайвань — 83,4 Гонконг — 78,2 Сінгапур — 77,7 Токіо, Японія — 75,9 Шеньчжень, Китай — 75,5 Ер-Ріяд, Саудівська Аравія — 75,4 Джидда, Саудівська Аравія — 75,1 Сеул, Південна Корея — 74,6

Чотири міста з першої десятки розташовані на Близькому Сході. Ще шість представляють Східну та Південно-Східну Азію. При цьому жодного європейського міста в топ-10 немає.

Дані Gallup також показують високий рівень відчуття безпеки в частині цих країн. Найбільша частка людей, які заявили, що почуваються безпечно, гуляючи наодинці вночі, зафіксована в Сінгапурі — 98%. Далі йдуть Саудівська Аравія — 93% та ОАЕ — 90%.

Найнижчі показники безпеки

Найнижчі позиції переважно посіли міста Південної Африки та Латинської Америки. Каракас у Венесуелі набрав лише 18,5 бала зі 100, ставши містом із найнижчим показником сприйнятої безпеки серед учасників рейтингу.

10 міст із найнижчими показниками безпеки:

Каракас, Венесуела — 18,5 бала Йоганнесбург, Південна Африка — 19,2 Дурбан, Південна Африка — 19,5 Салвадор, Бразилія — 23,5 Форталеза, Бразилія — 24,1 Ріо-де-Жанейро, Бразилія — 24,6 Ресіфі, Бразилія — 25,0 Гуаякіль, Еквадор — 25,3 Кейптаун, Південна Африка — 26,4 Калі, Колумбія — 29,1

Бразилія представлена у нижній десятці одразу чотирма містами, Південна Африка — трьома.

Схожу картину показує і дослідження Gallup: серед 10 країн, де люди найрідше говорили про відчуття безпеки під час нічних прогулянок наодинці, дев’ять розташовані в Африці на південь від Сахари або Латинській Америці. Найнижчий показник був у Південній Африці — лише 33% дорослих заявили, що почуваються безпечно під час таких прогулянок.

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