Найбільш та найменш безпечні міста світу у 2026 році (інфографіка)

Яке місто у світі вважають найбезпечнішим у 2026 році та де, навпаки, ризик злочинності сприймається найвищим? Новий рейтинг найбезпечніших міст світу показав несподівану картину: серед лідерів опинилися одразу кілька міст Азії та Близького Сходу, тоді як Європа не представлена у першій десятці.
Розповідаємо, які міста увійшли до топ-10 і хто опинився в кінці списку.
Як пише Visual Capitalist, рейтинг ґрунтується на Safety Index від Numbeo та відображає сприйняття рівня безпеки мешканцями й користувачами платформи. Для оцінки використовували дані за п’ять років щодо сприйняття злочинності, особистої безпеки, майнових і насильницьких злочинів. При цьому індекс не показує офіційну статистику злочинності та не враховує ризики, пов’язані з геополітичними конфліктами.
Чотири міста з першої десятки розташовані на Близькому Сході. Ще шість представляють Східну та Південно-Східну Азію. При цьому жодного європейського міста в топ-10 немає.
Дані Gallup також показують високий рівень відчуття безпеки в частині цих країн. Найбільша частка людей, які заявили, що почуваються безпечно, гуляючи наодинці вночі, зафіксована в Сінгапурі — 98%. Далі йдуть Саудівська Аравія — 93% та ОАЕ — 90%.
Найнижчі показники безпеки
Найнижчі позиції переважно посіли міста Південної Африки та Латинської Америки. Каракас у Венесуелі набрав лише 18,5 бала зі 100, ставши містом із найнижчим показником сприйнятої безпеки серед учасників рейтингу.
Бразилія представлена у нижній десятці одразу чотирма містами, Південна Африка — трьома.
Схожу картину показує і дослідження Gallup: серед 10 країн, де люди найрідше говорили про відчуття безпеки під час нічних прогулянок наодинці, дев’ять розташовані в Африці на південь від Сахари або Латинській Америці. Найнижчий показник був у Південній Африці — лише 33% дорослих заявили, що почуваються безпечно під час таких прогулянок.