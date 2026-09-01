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Найбільш та найменш безпечні міста світу у 2026 році (інфографіка)

Світ
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Мапа світу
Мапа світу
Яке місто у світі вважають найбезпечнішим у 2026 році та де, навпаки, ризик злочинності сприймається найвищим? Новий рейтинг найбезпечніших міст світу показав несподівану картину: серед лідерів опинилися одразу кілька міст Азії та Близького Сходу, тоді як Європа не представлена у першій десятці.
Розповідаємо, які міста увійшли до топ-10 і хто опинився в кінці списку.
Як пише Visual Capitalist, рейтинг ґрунтується на Safety Index від Numbeo та відображає сприйняття рівня безпеки мешканцями й користувачами платформи. Для оцінки використовували дані за п’ять років щодо сприйняття злочинності, особистої безпеки, майнових і насильницьких злочинів. При цьому індекс не показує офіційну статистику злочинності та не враховує ризики, пов’язані з геополітичними конфліктами.

Лідери рейтингу безпеки

До першої десятки увійшли великі міста з населенням від 2 млн людей. Найвищий результат отримала Доха — 84,6 бала зі 100. Друге місце посів Дубай із 83,8 бала, а третє — Тайбей із 83,4 бала.
Топ-10 найбезпечніших великих міст світу у 2026 році:
  1. Доха, Катар — 84,6 бала
  2. Дубай, ОАЕ — 83,8
  3. Тайбей, Тайвань — 83,4
  4. Гонконг — 78,2
  5. Сінгапур — 77,7
  6. Токіо, Японія — 75,9
  7. Шеньчжень, Китай — 75,5
  8. Ер-Ріяд, Саудівська Аравія — 75,4
  9. Джидда, Саудівська Аравія — 75,1
  10. Сеул, Південна Корея — 74,6
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Чотири міста з першої десятки розташовані на Близькому Сході. Ще шість представляють Східну та Південно-Східну Азію. При цьому жодного європейського міста в топ-10 немає.
Дані Gallup також показують високий рівень відчуття безпеки в частині цих країн. Найбільша частка людей, які заявили, що почуваються безпечно, гуляючи наодинці вночі, зафіксована в Сінгапурі — 98%. Далі йдуть Саудівська Аравія — 93% та ОАЕ — 90%.
Найбільш та найменш безпечні міста світу у 2026 році (інфографіка)

Найнижчі показники безпеки

Найнижчі позиції переважно посіли міста Південної Африки та Латинської Америки. Каракас у Венесуелі набрав лише 18,5 бала зі 100, ставши містом із найнижчим показником сприйнятої безпеки серед учасників рейтингу.
10 міст із найнижчими показниками безпеки:
  1. Каракас, Венесуела — 18,5 бала
  2. Йоганнесбург, Південна Африка — 19,2
  3. Дурбан, Південна Африка — 19,5
  4. Салвадор, Бразилія — 23,5
  5. Форталеза, Бразилія — 24,1
  6. Ріо-де-Жанейро, Бразилія — 24,6
  7. Ресіфі, Бразилія — 25,0
  8. Гуаякіль, Еквадор — 25,3
  9. Кейптаун, Південна Африка — 26,4
  10. Калі, Колумбія — 29,1
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Бразилія представлена у нижній десятці одразу чотирма містами, Південна Африка — трьома.
Схожу картину показує і дослідження Gallup: серед 10 країн, де люди найрідше говорили про відчуття безпеки під час нічних прогулянок наодинці, дев’ять розташовані в Африці на південь від Сахари або Латинській Америці. Найнижчий показник був у Південній Африці — лише 33% дорослих заявили, що почуваються безпечно під час таких прогулянок.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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