З яких автомобілів потрібно сплатити податок у 2025 році: затверджено перелік — Finance.ua

З яких автомобілів потрібно сплатити податок у 2025 році: затверджено перелік Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

З яких автомобілів потрібно сплатити податок у 2025 році: затверджено перелік

Міністерство економіки України затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

До переліку потрапили авто з об’ємом циліндрів двигуна понад 2,5 літрів.

Рік випуску таких авто становить до 5 років.

Зокрема, до списку попали авто таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Увесь затверджений перелік можна знайти на сайті Мінекономіки.

Податок на розкіш становить 25 тисяч гривень за кожнен транспортний засіб, який відповідає встановленим критеріям.

Як зазначається в повідомленні, розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до Податкового кодексу України.

Нагадаємо, що платниками є юридичні та фізичні особи, які є власниками зареєстрованих в Україні згідно з чинним законодавством легкових авто:

з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінзарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (для 2025 року — 375×8 000 = 3 000 000 грн).

Тож власники таких автівок зобов’язані сплатити податок протягом 60 днів із моменту отримання повідомлення від податкової служби. За несплату транспортного податку на осіб можуть бути накладені штрафи.

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