З яких автомобілів потрібно сплатити податок у 2025 році: затверджено перелік — Finance.ua
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З яких автомобілів потрібно сплатити податок у 2025 році: затверджено перелік

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З яких автомобілів потрібно сплатити податок у 2025 році: затверджено перелік
З яких автомобілів потрібно сплатити податок у 2025 році: затверджено перелік
Міністерство економіки України затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
  • До переліку потрапили авто з об’ємом циліндрів двигуна понад 2,5 літрів.
  • Рік випуску таких авто становить до 5 років.
Зокрема, до списку попали авто таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.
Увесь затверджений перелік можна знайти на сайті Мінекономіки.
Податок на розкіш становить 25 тисяч гривень за кожнен транспортний засіб, який відповідає встановленим критеріям.
Як зазначається в повідомленні, розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до Податкового кодексу України.
З яких автомобілів потрібно сплатити податок у 2025 році: затверджено перелік
Нагадаємо, що платниками є юридичні та фізичні особи, які є власниками зареєстрованих в Україні згідно з чинним законодавством легкових авто:
  1. з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та
  2. середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінзарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (для 2025 року — 375×8 000 = 3 000 000 грн).
Тож власники таких автівок зобов’язані сплатити податок протягом 60 днів із моменту отримання повідомлення від податкової служби. За несплату транспортного податку на осіб можуть бути накладені штрафи.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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