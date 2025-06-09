Amazon хоче автоматизувати доставку: роботи зможуть приносити посилки під двері — Finance.ua
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Amazon хоче автоматизувати доставку: роботи зможуть приносити посилки під двері

Технології&Авто
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Amazon хоче автоматизувати доставку: роботи зможуть приносити посилки під двері
Amazon хоче автоматизувати доставку: роботи зможуть приносити посилки під двері
У майбутньому замовлення з Amazon можуть доставляти роботи-кур'єри — компанія працює над софтом зі штучним інтелектом, яке дозволить роботам доставляти пакунки в електричних фургонах Rivian і приносити їх просто під двері.
Про це повідомляє The Verge з посиланням на The Information.
Програмне забезпечення вже майже готове до початку реальних випробувань на новому об’єкті.
Стверджується, що Amazon майже завершила будівництво критого «парку гуманоїдів» в одному з офісів в Сан-Франциско, який за розміром приблизно дорівнює кав’ярні. Ця локація містить один фургон Rivian для тренувальних цілей, і Amazon хоче, щоб людиноподібні роботи «сідали в кузов електричних фургонів Amazon Rivian і виходили, щоб доставити пакунки».
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Раніше стало відомо, що Amazon запустила нову команду зі штучного інтелекту, яка допоможе розробити технології, що живитимуть роботів, «які працюють у центрах дистрибуції та логістики Amazon». У заяві Amazon говорить, що «замість жорстких спеціалізованих роботів створює системи, які можуть чути, розуміти й виконувати команди природною мовою, перетворюючи складських роботів на гнучких, багатоталановитих помічників».
Amazon вже використовує різноманітних автономних роботів у своїх складських операціях, таких як Digit від Agility Robotics, який спочатку пропонувався для виконання таких завдань, як сидіння в фургоні й доставлення посилок, а також для інших логістичних цілей. Наразі доставленням посилок з Amazon займаються тисячі людей, але компанія вочевидь прагне повністю автоматизувати цей процес.
За матеріалами:
dev.ua
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