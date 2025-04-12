Amazon запускає ШІ-агента, який зможе робити онлайн-покупки: як це працюватиме — Finance.ua
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Amazon запускає ШІ-агента, який зможе робити онлайн-покупки: як це працюватиме

Технології&Авто
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Amazon запускає ШІ-агента, який зможе робити онлайн-покупки: як це працюватиме
Amazon запускає ШІ-агента, який зможе робити онлайн-покупки: як це працюватиме
Amazon оголосив про початок тестування нової функції Buy for Me — торговельного агента зі штучним інтелектом, який покликаний змінити досвід онлайн-покупок.
Про це пише TechCrunch.

Як працює купівля товарів за межами Amazon

Якщо бажаного товару немає в асортименті Amazon, Buy for me відкриває доступ до продуктів із зовнішніх вебсайтів.
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Користувачі можуть обрати товар і оформити замовлення в додатку Amazon Shopping, не залишаючи платформу.
ШІ-агент відвідає сторонній сайт, вибере продукт, введе дані користувача — від адреси доставки до платіжної інформації — і завершить покупку.

Як працює Buy for me від Amazon

Нова функція базується на моделях Amazon Nova AI, зокрема Nova Act, а також на технології Claude від Anthropic.
Amazon підкреслює, що дані користувачів захищені шифруванням, а платіжна інформація передається безпечно і не залишається у розпорядженні компанії під час покупок на сторонніх сайтах.
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На відміну від конкурентів, таких як OpenAI і Google, де користувачам доводиться вручну вводити дані кредитної картки, Buy for me від Amazon автоматизує весь процес.
Amazon обіцяє, що ваші дані залишаються конфіденційними — компанія не бачить, що саме ви купуєте за межами її платформи.
За матеріалами:
speka.media
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