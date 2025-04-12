Amazon запускає ШІ-агента, який зможе робити онлайн-покупки: як це працюватиме — Finance.ua

Amazon запускає ШІ-агента, який зможе робити онлайн-покупки: як це працюватиме Сьогодні 03:04 — Технології&Авто

Amazon запускає ШІ-агента, який зможе робити онлайн-покупки: як це працюватиме

Amazon оголосив про початок тестування нової функції Buy for Me — торговельного агента зі штучним інтелектом, який покликаний змінити досвід онлайн-покупок.

Про це пише TechCrunch.

Як працює купівля товарів за межами Amazon

Якщо бажаного товару немає в асортименті Amazon, Buy for me відкриває доступ до продуктів із зовнішніх вебсайтів.

Читайте також Початок конкуренції зі Starlink: Amazon запускає перші супутники Kuiper

Користувачі можуть обрати товар і оформити замовлення в додатку Amazon Shopping, не залишаючи платформу.

ШІ-агент відвідає сторонній сайт, вибере продукт, введе дані користувача — від адреси доставки до платіжної інформації — і завершить покупку.

Як працює Buy for me від Amazon

Нова функція базується на моделях Amazon Nova AI, зокрема Nova Act, а також на технології Claude від Anthropic.

Amazon підкреслює, що дані користувачів захищені шифруванням, а платіжна інформація передається безпечно і не залишається у розпорядженні компанії під час покупок на сторонніх сайтах.

Читайте також Amazon подала заявку на придбання TikTok

На відміну від конкурентів, таких як OpenAI і Google, де користувачам доводиться вручну вводити дані кредитної картки, Buy for me від Amazon автоматизує весь процес.

Amazon обіцяє, що ваші дані залишаються конфіденційними — компанія не бачить, що саме ви купуєте за межами її платформи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.