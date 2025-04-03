Початок конкуренції зі Starlink: Amazon запускає перші супутники Kuiper — Finance.ua
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Початок конкуренції зі Starlink: Amazon запускає перші супутники Kuiper

Технології&Авто
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Початок конкуренції зі Starlink: Amazon запускає перші супутники Kuiper
Початок конкуренції зі Starlink: Amazon запускає перші супутники Kuiper
Наступного тижня Amazon планує здійснити перший запуск супутників для своєї глобальної інтернет-мережі Project Kuiper. 9 квітня ракета Atlas 5 виведе на орбіту 27 супутників зі станції космічних сил на мисі Канаверал, штат Флорида.
Про це пише Reuters.
Kuiper — це масштабний проєкт Amazon, який має конкурувати зі Starlink від SpaceX Ілона Маска. У межах цієї ініціативи компанія планує розгорнути понад 3000 супутників на низькій навколоземній орбіті, щоб забезпечити високошвидкісний інтернет по всьому світу.
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«Це перший запуск із нашим фінальним дизайном супутника, і ми вперше розгортаємо таку кількість супутників одночасно», — зазначив Раджив Бадьял, віцепрезидент Amazon Kuiper.
Amazon оголосила про цей проєкт у 2019 році та інвестувала в нього 10 мільярдів доларів. Хоча SpaceX вже вивела на орбіту понад 8000 супутників і має понад 5 мільйонів користувачів у 125 країнах, Amazon сподівається використати свій досвід у сфері вебсервісів для залучення клієнтів та навіть найняв команду інженерів, які керували Starlink Маска, перш ніж він їх звільнив минулого року.
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Для розгортання Kuiper у 2022 році компанія підписала найбільшу в історії галузі угоду на 83 запуски ракет із ULA, Arianespace та Blue Origin. У 2023 році Amazon успішно протестувала два прототипи супутників, а тепер розпочинає повномасштабне розгортання своєї мережі.
Зазначимо, що компанія відстає від свого графіка, оскільки раніше повідомлялося, що запуск супутників на орбіту мав відбутися у 2024 році.
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