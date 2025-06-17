Керівники використовують штучний інтелект удвічі частіше, ніж рядові співробітники — дослідження Сьогодні 09:47 — Технології&Авто

Керівники використовують штучний інтелект удвічі частіше, ніж рядові співробітники — дослідження

Нове дослідження The Gallup Organization вказує на зростання популярності штучного інтелекту, особливо серед офісних працівників, де його використовують 50% опитаних. Водночас керівники мають тенденцію користуватися послугами ШІ значно частіше за своїх співробітників.

Опитування показало, що 33% керівників, або тих, хто визначив себе як «менеджери менеджерів», використовують штучний інтелект часто, тобто кілька разів на тиждень або частіше, у порівнянні із 16% у співробітників. Про це повідомляє Business Insider.

Головний науковий співробітник Gallup з питань управління робочим місцем та добробуту, Джим Гартер, вважає, що керівники, ймовірно, відчувають додатковий тиск, що підштовхує їх до використання ШІ, бо він може підвищити ефективність та результативність.

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«Ймовірно, більше керівників експериментують із ним, тому що вони бачать нагальність і вважають це потенційною загрозою для конкурентоспроможності», — сказав Гартер.

Цей показник був одним із кількох висновків опитування Gallup щодо впровадження ШІ на робочому місці, серед яких:

Кількість американських працівників, які використовують ШІ на роботі принаймні кілька разів на рік, зросла з 21% до 40% за останні два роки.

Часте використання ШІ зросло з 11% до 19% з 2023 року.

Щоденне використання ШІ за останній рік подвоїлося з 4% до 8%.

15% опитаних співробітників заявили, що «дуже або досить імовірно, що автоматизація, роботи або ШІ» призведуть до втрати їхніх робочих місць протягом п’яти років.

44% співробітників заявили, що їхня компанія почала впроваджувати ШІ, але лише 22% сказали, що їхня компанія поділилася планом або стратегією.

30% співробітників заявили, що їхня компанія має «загальні рекомендації або офіційну політику» щодо використання ШІ на роботі

16% співробітників, які використовують ШІ, «повністю згодні» з тим, що інструменти ШІ, надані їхньою компанією, є корисними для їхньої роботи.

У звіті Gallup зазначено, що використання штучного інтелекту «зросло переважно для посад, пов’язаних із розумовою працею», причому 27% опитаних зараз заявляють, що часто використовують штучний інтелект на роботі, що на 12% більше, ніж торік.

Серед офісних працівників найчастіше ШІ використовують у технологічній галузі (50%), за ними йдуть професійні послуги (34%) та фінанси (32%). Водночас згідно з опитуванням Gallup, частота використання ШІ серед виробничих працівників знизилася з 11% у 2023 році до 9% цього року.

Занепокоєння щодо того, що ШІ призведе до скорочення робочих місць, також не зросло за останні два роки, але у звіті зазначено, що працівники таких галузей, як технологічна, роздрібна торгівля та фінансова, частіше за інших вірять, що ШІ одного дня замінить їх на роботі.

За даними опитаних, найпоширенішою проблемою при впровадженні ШІ є «нечіткість випадків використання або цінності пропозиції», що свідчить про те, що компанії, можливо, не надають чітких вказівок.

У звіті зазначено, що коли співробітники «повністю згодні» з тим, що керівництво поділилося чітким планом використання ШІ, вони втричі частіше відчувають себе «дуже готовими до роботи із ШІ» і у 2,6 раза частіше відчувають себе комфортно, використовуючи його на роботі.

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