55% українців використовують штучний інтелект у роботі: які переваги та перепони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

55% українців використовують штучний інтелект у роботі: які переваги та перепони

48
55% українців використовують штучний інтелект у роботі: які переваги та перепони
55% українців використовують штучний інтелект у роботі: які переваги та перепони
Вже 55% працівників в Україні регулярно використовують штучний інтелект у виконанні офісних завдань. Йому делегують обчислення, а також роботу з текстами, фото та відео.
Про це йдеться в інфографіці UA War Infographics, спільного проєкту Brand Ukraine та МЗС України.
Зазначається, що 36% працівників регулярно використовують ШІ безпосередньо для роботи, так і поза нею. Ще 19% - тільки в роботі, а 10% - поза нею.
Крім того, 10% опитаних досі навіть не спробували скористатися послугами штучного інтелекту, а 26% спробували, на тому і зупинилися.
Респонденти назвали наступні переваги у використанні штучного інтелекту:
  • 55% наголосили, що залучення ШІ до роботи дозволяє економити час;
  • 42% додали як перевагу — підвищення конкурентоспроможності на ринку;
  • 39% вказали на підвищення продуктивності працівників;
  • стільки ж, 39% зауважили як додаткову опцію — підвищення продуктивності операційних процесів.
Серед перепон, які заважають залучати ШІ до роботи, респонденти назвали:
  • 48% - відсутність знань/людини, яка б розібралася в роботі ШІ;
  • 35% - консервативність у підходах до роботи;
  • 30% - недовіра до ШІ.
55% українців використовують штучний інтелект у роботі: які переваги та перепони
Нагадаємо, за даними дослідження, впровадження ШІ в компаніях призводить до конфліктів між відділами та зустрічає супротив від працівників, особливо зумерів.
Аналітики припускають: співробітники можуть побоюватися, що ШІ знизить їхню цінність, креативність або гарантії зайнятості. Крім того, 24% працівників вважають, що ШІ збільшує їхнє робоче навантаження.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems