55% українців використовують штучний інтелект у роботі: які переваги та перепони — Finance.ua

55% українців використовують штучний інтелект у роботі: які переваги та перепони Сьогодні 21:16

55% українців використовують штучний інтелект у роботі: які переваги та перепони

Вже 55% працівників в Україні регулярно використовують штучний інтелект у виконанні офісних завдань. Йому делегують обчислення, а також роботу з текстами, фото та відео.

Про це йдеться в інфографіці UA War Infographics, спільного проєкту Brand Ukraine та МЗС України.

Зазначається, що 36% працівників регулярно використовують ШІ безпосередньо для роботи, так і поза нею. Ще 19% - тільки в роботі, а 10% - поза нею.

Крім того, 10% опитаних досі навіть не спробували скористатися послугами штучного інтелекту, а 26% спробували, на тому і зупинилися.

Респонденти назвали наступні переваги у використанні штучного інтелекту:

55% наголосили, що залучення ШІ до роботи дозволяє економити час;

42% додали як перевагу — підвищення конкурентоспроможності на ринку;

39% вказали на підвищення продуктивності працівників;

стільки ж, 39% зауважили як додаткову опцію — підвищення продуктивності операційних процесів.

Серед перепон, які заважають залучати ШІ до роботи, респонденти назвали:

48% - відсутність знань/людини, яка б розібралася в роботі ШІ;

35% - консервативність у підходах до роботи;

30% - недовіра до ШІ.

Нагадаємо, за даними дослідження, впровадження ШІ в компаніях призводить до конфліктів між відділами та зустрічає супротив від працівників, особливо зумерів.

Аналітики припускають: співробітники можуть побоюватися, що ШІ знизить їхню цінність, креативність або гарантії зайнятості. Крім того, 24% працівників вважають, що ШІ збільшує їхнє робоче навантаження.

УНН За матеріалами:

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