OpenAI уклала одну з найбільших угод в історії ШІ на десятки мільярдів доларів — Finance.ua

OpenAI уклала одну з найбільших угод в історії ШІ на десятки мільярдів доларів Сьогодні 16:30 — Фондовий ринок

OpenAI уклала одну з найбільших угод в історії ШІ на десятки мільярдів доларів

Компанія OpenAI домовилася орендувати обчислювальні потужності обсягом 4,5 гігавата у компанії Oracle на близько $30 мільярдів на рік. Це буде одна з найбільших хмарних угод в історії штучного інтелекту.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Це частина масштабного розширення проєкту дата-центрів OpenAI під назвою «Stargate», який компанія запустила спільно з SoftBank у січні. Мета — отримати доступ до величезних обчислювальних ресурсів для розробки потужних ШІ-моделей і задоволення попиту на продукти на кшталт ChatGPT.

Згідно з джерелами, близькими до проекту, Oracle побудує нові дата-центри по всій території США для виконання умов контракту Stargate. Потужність у 4,5 гігавата становить приблизно чверть від усієї поточної обчислювальної потужності дата-центрів у США.

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OpenAI і SoftBank заявили, що Stargate планує інвестувати до $500 мільярдів у будівництво дата-центрів у США і за кордоном.

На сьогодні стартап уже зібрав близько $50 мільярдів від своїх засновників — серед яких також є Oracle і суверенний фонд Абу-Дабі MGX. Скільки саме з цих коштів уже використано — не розкривається.

Раніше цього тижня Oracle оголосила, що підписала один хмарний контракт на $30 мільярдів щорічного доходу з 2028 року, не назвавши замовника. Джерела Financial Times підтвердили, що йшлося про OpenAI та їхній проект Stargate.

Можливі місця для нових дата-центрів: Техас, Мічиган, Вісконсін, Вайомінг, Нью-Мексико, Джорджія, Огайо і Пенсільванія. Також буде розширено наявний центр Stargate у місті Абілін, Техас, потужністю 1,2 гігавата. Його розробляє стартап Crusoe.

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Акції Oracle зросли до рекордного рівня після новини і продовжили зростання. Для порівняння: у 2025 році Oracle заробила $10,3 мільярда на інфраструктурі дата-центрів, тобто нова угода майже втричі більша за весь поточний дохід від цього бізнесу.

Хоча Oracle пізно вийшла на ринок хмарних обчислень, зараз вона переживає стрімке зростання попиту на свої ресурси, оскільки компанії по всьому світу масово потребують потужностей для запуску систем штучного інтелекту.

Компанія виграла від того, що її конкуренти, зокрема Microsoft, мають обмежені можливості масштабування, тоді як провідні гравці технологічного ринку вкладають сотні мільярдів доларів у нові дата-центри для навчання та роботи ШІ.

Економічна Правда За матеріалами:

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