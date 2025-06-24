Для чого українці використовують ШІ — результати опитування Сьогодні 17:02

Для чого українці використовують ШІ — результати опитування

Тренд на штучний інтелект зростає, зокрема, і в Україні. Дослідження показують, що споживачі використовують ШІ переважно для отримання допомоги у складних питаннях.

Про це розповів директор із розвитку бізнесу Kantar Україна Кирило Єжов під час конференції ROMI , що відбулася у Києві 20 червня 2025 року.

43% опитаних українців користувалися ШІ-інструментами за останні 6 місяців.

Які ШІ використовують:

генератори зображень або тексту — 77%;

чат-боти — 39%;

голосові асистенти — 34%;

рекомендаційні системи — 20%;

інші — 3%.

Причини користування ШІ:

щоб отримати допомогу в складному питанні (54%);

для роботи або навчання (49%);

щоб дізнатися щось нове або навчитися чомусь (42%);

щоб зекономити час (41%);

щоб експериментувати з новими технологіями (29%);

для розваги (27%);

для генерації ідей або натхнення (25%).

Цікаво, що 58% опитаних із покоління Z стверджують, що їм більш зручно використовувати ШІ-інструменти для планування подорожей або дозвілля.

Дослідники також поцікавилися — який інструмент респонденти використовують зараз частіше — ШІ чи пошуковики? 19% призналися, що використовують переважно ШІ, у той час, як 58% опитаних користуються обома технологіями.

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34% опитаних також заявили, що ШІ має регулюватися законодавчо. Ще 29% вважають, що регулювання має стосуватися лише деяких сфер, наприклад армії та медицини. І лише 15% опитаних не вважають обов’язковою регуляцію ШІ.

Генеративний ШІ в маркетингу — страх чи FOMO

Kantar дослідив, як компанії з Європи сприймають штучний інтелект. Як виявилося, бізнес-ком'юніті та маркетологи досить спокійно сприймають ШІ, бачать у ньому менше ризиків і не мають значних побоювань, порівняно зі споживачами. Дослідження показало, що 41% споживачів турбує реклама, згенерована ШІ.

Компанії також визнають, що ШІ змінить маркетинг, але оцінюють його ефективність та можливості нижче, зазначаючи, що потенціал ШІ ще далекий від повної реалізації.

Де бізнес використовує штучний інтелект

Бізнес використовує ШІ в основному для розуміння тактики та потреб споживачів, зокрема для медіаконтенту та планування. Водночас стратегічне та операційне впровадження ШІ залишається на низькому рівні.

Kantar визначив три основні напрямки застосування штучного інтелекту в маркетингу:

Створення креативу — вбудовування ШІ по всьому циклу. Оптимізація даних — узгодженість, оптимізація, єдине інтегроване джерело даних. Розробка інновацій — розробка ідей та інтеграція побудови нового продукту.

Єжов також поділився фундаментальними принципами, яким слідує дослідницька компанія, у використанні ШІ для покращення аналітики.

По-перше, надійні дані — використання ШІ для покращення збору даних та виявлення шахрайства.

По-друге, нові рішення — ШІ використовує інтелектуальну власність компанії для розробки нових і кращих продуктів.

По-третє, оперативні інсайти — прискорені способи отримання аналітики з активних та пасивних даних.

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