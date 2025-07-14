Google запускає функцію, що перетворює зображення на відео за допомогою ШІ — Finance.ua

Google запускає функцію, що перетворює зображення на відео за допомогою ШІ
Google, що належить Alphabet Inc., додає функцію для платних користувачів Gemini AI, яка дозволяє створювати короткі відеокліпи з фотографій.
Про це пише Bloomberg.
Компанія Google представила функцію перетворення зображень на короткі відеокліпи за допомогою ШІ. Підписники планів Google AI Ultra та Pro зможуть використовувати функцію через вебверсію Gemini, а протягом тижня — у мобільному застосунку. Користувачі можуть створювати 8-секундні відео зі звуком у форматі MP4 (720p, 16:9) на основі фото та текстового опису.
Функція, інтегрована в чат-інтерфейс Gemini, допомагає Google конкурувати з OpenAI, Runway AI та китайськими компаніями, як-от Alibaba та Kuaishou. Вона працює на базі моделі Veo 3, представленої в травні.
Під час тестування Bloomberg News виявив, що інструмент може змінювати риси обличчя чи расу суб’єктів. Прості завдання, як анімація рослин чи тварин, виконуються краще, ніж складні, наприклад, створення відео з брейкдансом.
Google пояснює, що це нова технологія, яка краще анімує об’єкти чи природу, і планує її вдосконалювати. А також компанія забороняє створювати відео з публічно відомими особами чи контент, що заохочує насильство.
Поділитися новиною