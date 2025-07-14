Google запускає функцію, що перетворює зображення на відео за допомогою ШІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google запускає функцію, що перетворює зображення на відео за допомогою ШІ

Технології&Авто
11
Google запускає функцію, що перетворює зображення на відео за допомогою ШІ
Google запускає функцію, що перетворює зображення на відео за допомогою ШІ
Google, що належить Alphabet Inc., додає функцію для платних користувачів Gemini AI, яка дозволяє створювати короткі відеокліпи з фотографій.
Про це пише Bloomberg.
Компанія Google представила функцію перетворення зображень на короткі відеокліпи за допомогою ШІ. Підписники планів Google AI Ultra та Pro зможуть використовувати функцію через вебверсію Gemini, а протягом тижня — у мобільному застосунку. Користувачі можуть створювати 8-секундні відео зі звуком у форматі MP4 (720p, 16:9) на основі фото та текстового опису.
Читайте також
Функція, інтегрована в чат-інтерфейс Gemini, допомагає Google конкурувати з OpenAI, Runway AI та китайськими компаніями, як-от Alibaba та Kuaishou. Вона працює на базі моделі Veo 3, представленої в травні.
Під час тестування Bloomberg News виявив, що інструмент може змінювати риси обличчя чи расу суб’єктів. Прості завдання, як анімація рослин чи тварин, виконуються краще, ніж складні, наприклад, створення відео з брейкдансом.
Google пояснює, що це нова технологія, яка краще анімує об’єкти чи природу, і планує її вдосконалювати. А також компанія забороняє створювати відео з публічно відомими особами чи контент, що заохочує насильство.
За матеріалами:
vctr.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems