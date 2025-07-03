Google сплатить $314 млн штрафу за незаконне використання даних користувачів Android — Finance.ua
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Google сплатить $314 млн штрафу за незаконне використання даних користувачів Android

Фондовий ринок
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Google сплатить $314 млн штрафу за незаконне використання даних користувачів Android
Google сплатить $314 млн штрафу за незаконне використання даних користувачів Android
Каліфорнійський суд присяжних зобов’язав компанію Google сплатити 314 мільйонів доларів штрафу за незаконне використання мобільних даних користувачів Android і збирання інформації без їхнього відома.
Про це повідомляє Вloomberg.
За словами адвокатів споживачів та представника компанії, у вівторок колегія присяжних суду штату Сан-Хосе винесла вердикт після розгляду колективного позову.
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Споживачі стверджували, що підрозділ Alphabet програмувало телефони Android для передачі даних на сервери Google, коли користувачі не були підключені до мережі Wi-Fi, викрадаючи таким чином стільникові дані, що призводило до додаткових витрат користувачів на мобільний трафік.
У позові йдеться, що техногігант використав цю інформацію «для просування своїх корпоративних інтересів», у тому числі для створення більш таргетованої цифрової реклами та розширення своїх картографічних можливостей, йдеться у позові.
Ця справа є одним із кількох недавніх судових позовів проти політики конфіденційності даних Google.
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Представник Google заявив, що компанія категорично не погоджується з вердиктом і має намір подати апеляцію. Представник компанії Хосе Кастаньєда зазначив, що «користувачі Android дають згоду на передачу даних через численні угоди про умови використання та параметри налаштування пристрою».
Груповий позов було подано у 2019 році до Вищого суду Санта-Клари від імені мешканців Каліфорнії. Паралельна федеральна справа очікує на розгляд для користувачів Android по всій країні, дату суду призначено на початок 2026 року.
«Ми неймовірно вдячні за вердикт присяжних, який переконливо підтверджує обґрунтованість цієї справи та відображає серйозність неправомірних дій Google», — підкреслив Марк Валленстайн, адвокат споживачів.
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