Google загрожують цивільні позови на щонайменше €12 млрд у Європі — Finance.ua

Google загрожують цивільні позови на щонайменше €12 млрд у Європі 14.05.2025, 00:21 — Фондовий ринок

Google загрожують цивільні позови на щонайменше €12 млрд у Європі

Компанія Google, зіткнулася з хвилею цивільних позовів на загальну суму щонайменше 12 мільярдів євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, Bloomberg News виявив 12 поточних цивільних справ у семи країнах Європи. Попри те, що не всі суди і сторони готові були зазначити загальну суму, але вартість дев’яти позовів перевищує €12 млрд.

Суми, що в цих позовах, часто у багато разів перевищують штрафи ЄС за ту саму діяльність, сказав Крістіан Керстінг, професор права в Дюссельдорфському університеті. Позови також посилюють юридичні проблеми компанії в той момент, коли Міністерство юстиції США намагається змусити її відокремити ключові частини свого рекламного і пошукового бізнесу після втрат у двох антимонопольних справах.

За інформацією, Google заперечує, що будь-які з європейських цивільних позовів мають під собою підстави. Сама компанія відмовилася повідомити, скільки позовів було подано у зв’язку з антимонопольним рішенням або які суми були предметом спору.

Багато з цих справ незабаром будуть розглянуті в суді. Наприкінці червня лондонський суддя розгляне позов на суму 1 млрд фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів США) від британського сайту Kelkoo і нині неіснуючого сайту Foundem. У вересні суд в Амстердамі заслухає усні доводи за позовом, поданим голландською компанією Compare Group.

Окрім того, два слухання заплановані в Гамбурзі в жовтні, а судді в Берліні призначили ще два на листопад, включно зі справою на €3,3 млрд, порушеною Idealo, що належить Axel Springer. Google також бореться з позовом на €2,1 млрд шведського сайту Pricerunner, який тепер належить Klarna і позовом на €500 млн польського сайту Ceneo.

Водночас продовжують надходити нові позови. Минулого місяця в Амстердамі було подано позов на суму €900 млн від імені кількох компаній. Минулого тижня італійська Moltiply Group SA оголосила, що повідомила Google про вимогу на суму €2,97 млрд за збитки, яких, як вона стверджує, зазнав її сайт Trovaprezzi в період з 2010 по 2017 рік.

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Згодом деякі позивачі збільшили свої претензії і залучили зовнішніх спонсорів судових розглядів, стверджуючи, що Google продовжує порушувати антимонопольне законодавство, маніпулюючи результатами пошуку і не виконуючи постанову ЄС від 2017 року. Це, за їхніми словами, дало змогу технологічному гігантові несправедливо домінувати над веб-трафіком і прибутком.

В свою чергу Google відкидає звинувачення, заявляючи, що рекламний показ, який вона ввела в 2017 році для сайтів порівняння цін, спрацював добре. Компанія не робить відмінностей між власним сервісом покупок і сервісами конкурентів, додав представник, зазначивши, що наразі понад 1550 сайтів порівняння цін у Європі використовують її показ — порівняно з сімома у 2017 році.

«Ми категорично не згодні з цими позовами, які подаються компаніями, що прагнуть отримати виплати замість того, щоб інвестувати у власні продукти», — заявив представник Google.

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Крім цивільних позовів, з 2017 року ЄС також наклав на компанію штрафи на суму близько 8 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства, хоча деякі з цих штрафів були скасовані. На додаток до штрафу в розмірі 2,4 млрд євро за рішенням про порівняння цін, Google був оштрафований на 4,34 млрд євро і 1,49 млрд євро за практику, пов’язану з її системою Android і рекламними контрактами. Наразі Google оскаржує штраф Android, який був зменшений судом нижчої інстанції. Штраф у справі про рекламу було анульовано, хоча Європейська комісія все ще може подати апеляцію.

Навіть за підтримки рішення Європейської комісії цивільні позови, які зараз проходять через суди, не є гарантованими перемогами.

Позивачам все ще потрібно довести, що дії пошукового гіганта були відповідальні за зниження їхнього прибутку — перешкода, яку, за словами професора права Керстінга, може бути важко подолати.

Тим часом судові тяжби Google не обмежуються Європою. Минулого року Yelp Inc. подала позов до Сан-Франциско, звинувативши Google у зловживанні своїм домінуючим становищем на ринку. У ньому стверджувалося, що компанія віддавала перевагу відгукам із власної рейтингової системи, створеної на основі краудсорсингу, а не відгукам конкурентів. Google назвала цю заяву безпідставною.

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