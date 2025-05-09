Google звільнив близько 200 співробітників у глобальному бізнес-підрозділі — The Information Сьогодні 03:45 — Фондовий ринок

Google звільнив близько 200 співробітників у глобальному бізнес-підрозділі — The Information

Компанія Google скоротила близько 200 робочих місць у своєму глобальному бізнес-підрозділі, який відповідає за продажі та партнерство.

Про це повідомило видання The Information з посиланням на джерело.

Компанія повідомила, що вона вносить невеликі зміни до складу команд, «щоб підвищити рівень співробітництва та розширити можливості щодо швидкого та ефективного обслуговування клієнтів».

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Минулого місяця Google звільнила сотні співробітників свого підрозділу платформ та пристроїв, в якому, крім іншого, розміщуються платформа Android, телефони Pixel та браузер Chrome.

Великі технологічні компанії перенаправляють витрати на центри обробки даних та розробку штучного інтелекту, одночасно скорочуючи інвестиції в інші галузі.

У січні 2023 року Alphabet, материнська компанія Google, оголосила про плани скоротити 12 000 робочих місць, або 6% своєї глобальної робочої сили. За даними, поданими у лютому, станом на 31 грудня 2024 року в компанії працювали 183 323 особи.

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