У Британії проти Google подали груповий позов на £5 мільярдів — Finance.ua

У Британії проти Google подали груповий позов на £5 мільярдів
У середу, 16 квітня, проти американського техгіганта Google у Великій Британії подали колективний позов на суму 5 млрд фунтів стерлінгів (6,6 млрд доларів США) за зловживання становищем на ринку онлайн-пошуку.
Про це повідомляє CNBC.
Зазначається, що вчена з права в галузі конкуренції Ор Брук подала відповідний позов від імені сотень тисяч британських організацій, які користувалися рекламними пошуковими послугами Google з 1 січня 2011 року до моменту подання позову.
Інтереси вченої представляє юридична компанія Geradin Partners.
У колективному позові, поданому до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції Сполученого Королівства, стверджується, що Google «зловживав своїм становищем, обмежуючи конкуруючі пошукові системи, зміцнював своє домінуюче становище на ринку та зробив себе єдиним життєздатним місцем для пошукової онлайн-реклами».
«Сьогодні британські підприємства та організації, великі чи малі, майже не мають іншого вибору, окрім як використовувати Google для реклами своїх продуктів і послуг», — зазначила Брук у заяві.
У Google назвали цю справу «ще одним спекулятивним і опортуністичним випадком» і заявили, що планують «рішуче захищатися».
Дослідження ринку 2020 року, яке було проведене Управлінням з питань конкуренції та ринків (CMA) — регулятором з питань конкуренції Великої Британії — показало, що 90% усіх доходів на ринку пошукової онлайн-реклами було отримано компанією Google.
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