Google звільняє сотні співробітників у підрозділах Android, Pixel та Chrome — Finance.ua

Google звільняє сотні співробітників у підрозділах Android, Pixel та Chrome Сьогодні 05:45 — Технології&Авто

Google звільняє сотні співробітників у підрозділах Android, Pixel та Chrome

Компанія Google звільнила сотні співробітників зі свого підрозділу платформ і пристроїв, який відповідає за ключові продукти, включаючи програмне забезпечення для Android, смартфони Pixel і браузер Chrome.

Про це повідомляє видання The Information.

Скорочення відбулися після програми добровільного звільнення, запропонованої працівникам у січні.

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Цей крок є частиною поточної реструктуризації, яка розпочалася минулого року, коли Google об’єднала свої команди Android і Chrome у групу Pixel and Devices, яку очолив виконавчий директор компанії Рік Остерлох. На момент злиття об’єднаний підрозділ налічував понад 20 000 співробітників.

Представник Google підтвердив інформацію про звільнення, заявивши, що реструктуризація спрямована на підвищення ефективності та гнучкості в команді платформ і пристроїв.

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«Після об’єднання команд платформ і пристроїв минулого року ми зосередилися на тому, щоб стати гнучкішими та працювати ефективніше. Це охоплювало скорочення деяких робочих місць на додаток до програми добровільного звільнення, яку ми запропонували в січні», — сказав речник компанії. Водночас компанія також зазначила, що наймання працівників продовжується як у США, так і в усьому світі.

У грудні Google повідомила про скорочення керівників на 10%, щоб підвищити ефективність. У лютому компанія скоротила майже 100 співробітників у хмарному підрозділі.

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