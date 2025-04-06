Google виплатить $100 млн для врегулювання судового процесу про завищені ціни на рекламу — Finance.ua
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Google виплатить $100 млн для врегулювання судового процесу про завищені ціни на рекламу

Фондовий ринок
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Google виплатить $100 млн для врегулювання судового процесу про завищені ціни на рекламу
Google виплатить $100 млн для врегулювання судового процесу про завищені ціни на рекламу
Компанія Google погодилася виплатити 100 мільйонів доларів готівкою для врегулювання довготривалого судового процесу, в якому стверджувалося, що вона завищувала ціни для рекламодавців.
Про це повідомляє Reuters.

Деталі справи

Попереднє врегулювання 14-річного колективного позову, який розпочався у березні 2011 року, було подано пізно ввечері в четвер до федерального суду Сан-Хосе, штат Каліфорнія, і потребує затвердження суддею.
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Рекламодавці, які брали участь у програмі Google AdWords, нині відомій як Google Ads, звинуватили оператора пошукової системи в порушенні контракту шляхом маніпулювання формулою «розумного ціноутворення» з метою штучного зменшення знижок.
Укладена угода поширюється на рекламодавців, які використовували AdWords з 1 січня 2004 року по 13 грудня 2012 року.
Google заперечував протиправні дії, погоджуючись на врегулювання.
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«Ця справа стосувалася функцій рекламних продуктів, які ми змінили більше десяти років тому, і ми раді, що вона вирішена», — заявив прес-секретар компанії Хосе Кастанеда в електронній заяві.
Адвокати позивачів можуть вимагати гонорар у розмірі до 33% від фонду врегулювання, а також 4,2 млн доларів на витрати.
Згідно з судовими документами, розгляд справи зайняв багато часу, оскільки сторони надали численні докази, в тому числі понад 910 000 сторінок документів і кілька терабайт даних про кліки з Google, а також взяли участь у шести сесіях медіації з чотирма різними посередниками.
За матеріалами:
Економічна Правда
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