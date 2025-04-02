Google інтегрує Gemini в Chrome для спрощення веб-перегляду — Finance.ua

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Google інтегрує Gemini в Chrome для спрощення веб-перегляду

Технології&Авто
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Google інтегрує Gemini в Chrome для спрощення веб-перегляду
Google інтегрує Gemini в Chrome для спрощення веб-перегляду
Google планує інтегрувати свій штучний інтелект Gemini безпосередньо в браузер Chrome, що покращить взаємодію користувачів із веб-сторінками, повідомляє Digital Trends.
Нещодавно виявлений код підтверджує, що Google працює над інтеграцією свого AI-асистента Gemini в бічну панель браузера Chrome. Ця функція нагадує Copilot від Microsoft Edge і має на меті спростити взаємодію користувачів із браузером.
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Раніше повідомлялося, що Google тестує додавання кнопки Gemini у верхній частині браузера в останній версії Chrome Canary, що дозволить швидкий доступ до AI-асистента. Крім того, компанія працює над віджетом для Gemini, який може бути налаштований користувачами.
Інтеграція Gemini в Chrome дозволить користувачам отримувати відповіді на запитання, створювати зображення та генерувати підсумки безпосередньо через браузер, використовуючи команду «@gemini» в адресному рядку. Це розширить функціональність Chrome та зробить веб-перегляд більш зручним та ефективним.
Хоча точна дата публічного релізу цієї функції поки невідома, очікується, що вона стане доступною для всіх користувачів Chrome найближчим часом.
За матеріалами:
double.news
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